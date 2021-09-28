على ذمة اتحاد فلاحي الرقة: الذرة الصفراء مجهولة المآل..!.

الرقة- حمود العجاج

أكد رئيس اتحاد فلاحي الرقة أحمد الهلال أن محصول الذرة الصفراء لا يزال مجهول المآل لجهة التسويق أو التزام المؤسّسة العامة للأعلاف باستلام الكميات المنتجة، وخاصة في ريف الرقة المحرّر، وذلك نتيجة لعدم وجود مجففات للذرة الصفراء الرطبة، مما يضطر الفلاحين والمنتجين إلى فرش كميات الذرة في الهواء الطلق واغتنام المتوفر من أشعة الشمس لتجفيفها قدر الإمكان كي يتمكنوا من بيعها للتّجار ومربي الدواجن، لأن المؤسّسة العامة للأعلاف لا يمكنها أن تستقبل الذره الصفراء الرطبة غير المجففة، إذ يجب أن تكون درجة الرطوبة في عتبة الـ14 درجة.

وفي سياق متصل أكد مدير زراعة الرقة المهندس الزراعي محمد الخذلي أن المساحة المخطّطة لزراعة الذرة الصفراء في محافظة الرقة بشكل عام بلغت 20 ألف هكتار، بينما المساحة المزروعة وصلت إلى 25000 هكتار، منها 3300 هكتار في الريف المحرر، أما الإنتاج المتوقع لهذا الموسم فيُقدّر بـ120 ألف طن في محافظة الرقة، منها 20 ألف طن في ريف الرقة المحرّر بقسميه الشرقي والغربي، موضحاً أن محصول الذرة الصفراء بحالة جيدة ولا توجد إصابات حشرية، ويُروى القسم الأكبر من الحقول بالراحة، أما الحقول التي تُروى بالمحركات فيتمّ تزويدها بـ4 ليترات من المازوت المدعوم للدونم الواحد في كل رية، كما أن الأسمدة كانت متوفرة طيلة فترة تمويل المحصول الذي يبدأ قطافه وحصاده بعد شهر تقريباً.