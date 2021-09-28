27 لاعبة في القائمة الأولية لمنتخب سلة السيدات

أعلن اتحاد كرة السلة عن تشكيل منتخب السيدات الذي تنتظره مشاركة مهمة في كأس آسيا للسيدات (المستوى B) في شهر تشرين الأول المقبل في العاصمة الأردنية عمان، إلى جانب منتخبات: (الأردن- أندونيسيا- إيران- كازاخستان- لبنان).

رئيس اتحاد اللعبة طريف قوطرش كشف لـ “البعث” أن الاتحاد ارتأى دعوة لاعبات المنتخب (27 لاعبة) والكادر التدريبي قبل فترة مناسبة لتتم زيادة الانسجام بينهن، حيث لم تكن كل اللاعبات في “الفورمة”، والأسماء التي تمت دعوتها تم ترشيحها من قبل مدرب المنتخب عبد الله كمونة ومساعده سومر خوري، وهن أفضل اللاعبات حالياً على صعيد كرة السلة الأنثوية، وحالياً يتم التواصل مع مدرب أجنبي على مستوى عال لقيادة المنتخب، ونحن بانتظار الموافقات من أجل استقدامه.

وبيّن قوطرش أن هذه المشاركة الآسيوية من شأنها أن تعيد سلتنا الأنثوية للواجهة القارية من جديد، خاصة بوجود نخبة من اللاعبات المتميزات اللواتي سيقدمن الكثير للمنتخب في هذه البطولة.

وأضاف قوطرش: بالنسبة لمنتخب الرجال، هناك دعوة قادمة له، لكنها ستكون بعد الانتهاء من منتخب السيدات ومشاركاته القادمة، وسيتم تحضيره بشكل جيد قبل خوض التصفيات المونديال المقبل.

وحول كأس السوبر التي ستقام منتصف الشهر المقبل، أوضح قوطرش بأنه كان من المقرر أن تقام في اللاذقية، ولكن بسبب ظروف الإقامة وغيرها من الأمور الفنية الأخرى تم نقلها لدمشق بناء على رغبة الشركة الراعية للبطولة، وتمت دعوة الفرق التي وصلت لدور الأربعة بالدوري وهي: (الكرامة والوحدة والاتحاد والجيش)، إضافة لفريق الجلاء بطل الكأس، وحطين (الذي كان سيستضيف البطولة)، وهي مفيدة للأندية واللاعبين والحكام، ونحن كاتحاد كنا نمنّي النفس لمشاركة كافة الأندية، وفي حال توفرت لنا شركة رعاية أخرى سنعمل لإقامة بطولة لتلك الأندية.

وأشار قوطرش إلى أنه تمت أيضاً دعوة الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخبي الأشبال والشبلات الذين سيشاركون في بطولة العالم لتحدي المهارات تحت 15 سنة التي ستقام يومي 9و10 من الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخب السيدات سيبدأ غداً أول تدريباته في صالة الفيحاء بدمشق، حيث ضم المنتخب كلاً من اللاعبات: (أليسيا مكاريان، ماريا دعيبس، جيسيكا حكيمة، سيدرة سليمان، نورا بشارة، ماري عبد الله، ميريام جانجي، مينيرفا عجان، جونا مبيض، جيهان مملوك، ابتسام الزير، رشا السكران، أسما الحاج، برفين ججو، يانا عفيف، يارا سليمان، ديانا بالوش، سنا جلبي، راما طرقجي، سوسن جمال الدين، مي عثمان، جود فطيمة، بيروين خليل، أنا أصلانيان).

عماد درويش