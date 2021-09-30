سلحفاة تؤخر رحلات أكثر المطارات ازدحاماً

تصدرت سلحفاة عناوين الصحف الرئيسية في اليابان بعد أن تسببت بتأخير 5 رحلات في ثاني أكثر مطارات العالم ازدحاماً، وشوهدت السلحفاة التي يزيد وزنها قليلاً عن 2 كيلوغرام، تسير ببطء على طول مدرج مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو، مما دفع طياراً كان يستعد للإقلاع للاتصال بمراقبة الحركة الجوية.

الموظفون قاموا بإبعاد السلحفاة وفحصوا المدرج البالغ طوله 4000 متر بحثاً عن أجسام غريبة أخرى مما تسبب في تأخير خمس رحلات لمدة 15 دقيقة، ويعتقد أن السلحفاة ربما جاءت من حوض التخزين بالمطار الواقع على بعد نحو 100 متر من المدرج.

وتجاهلت شركات الطيران هذا الاضطراب معتبرة أن السلاحف ينظر إليها على أنها تجلب الحظ السعيد، وبأن هذه السلحفاة جاءت لتوقف الطيران في إشارة إلى مستقبل مشرق.

ونقلت مواقع إخبارية عن مسؤول في المطار قوله: “ربما تكون السلحفاة قد زحفت خارج الخزان قرب المدرج لأخذ حمام شمس لأن الطقس كان دافئاً في الأيام القليلة الماضية”، وقالت سلطات المطار إنها ستكتشف نوع السلحفاة لتقرر ما إذا كان يمكن إعادتها إلى موطنها الطبيعي.