مصر: إحباط مخطط لإحياء نشاط جماعة (الإخوان) الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم أنها أحبطت مخططاً لجماعة (الإخوان المسلمين) الإرهابية يستهدف المساس بالأمن الوطني والنيل من استقرار البلاد وإعادة إحياء نشاط التنظيم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الوزارة قولها في بيان إن “قطاع الأمن الوطني والجهات المعنية ضبطا شقة بحدائق الأهرام تم إخفاء ملايين الدولارات فيها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية” مشيرة إلى تورط عناصر من الجماعة باستغلال شركات خاصة في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضده.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال مداهمة الشقة ضبط عنصر من الجماعة كما عثر على غرفة سرية تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى.