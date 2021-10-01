إصابة عشرات الفلسطينيين جنوب نابلس.. وإسقاط درون للاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في جبل صبيح جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين على جبل صبيح في بيتا ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

واستولى شبان فلسطينيون على طائرة درون تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مخصصة لإطلاق الغاز السام على الفلسطينيين بعد إسقاطها على جبل صبيح.

واستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها البلدة منذ شهر أيار الماضي رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.