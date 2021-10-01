الخارجية الكازاخية: لا طلب لعقد اجتماع جديد بصيغة أستانا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” لم تتقدم بطلب لعقد الاجتماع الدولي المقبل حول سورية بصيغة أستانا في العاصمة نور سلطان.

ورداً على سؤال حول موعد الاجتماع المقبل في نور سلطان قالت مصادر بمكتب الخدمة الصحفية في الوزارة وفق ما نقلت وكالة تاس “إن الدول الضامنة لم تتواصل بعد مع الخارجية الكازاخية بشأن موضوع إجراء محادثات حول سورية”.

وأشارت أنباء في وقت سابق إلى أن الاجتماع الجديد بصيغة أستانا حول سورية قد يعقد في العاصمة الكازاخية خلال تشرين الأول الجاري.

وفي بيانها الختامي للاجتماع الدولي السادس عشر بصيغة أستانا الذي عقد في العاصمة الكازاخية في تموز الماضي جددت الدول الضامنة لعملية أستانا تأكيد التزامها القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها مشددة على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته في سورية ورفض الأجندات الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادتها وسلامتها الإقليمية.