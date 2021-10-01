كلاسيكو إنكليزي بين ليفربول والسيتزنز ولقاء الفرصة الأخيرة لكومان

تحظى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بأهمية خاصة، حتى أنها تلقب في السنوات الأخيرة نظراً لعلو كعب الفريقين على باقي منافسيهما بكلاسيكو انكلترا، وهناك سبب آخر يجعل من هذه المواجهة مرتقبة بشدة، يتمثل في عودة الصدام موسماً آخر بين الألماني يورغن كلوب مدرّب الريدز والإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي، اللذين يصنفهما الكثيرون كأفضل مدربين في العالم خلال العقد الماضي، وكانت المنافسة بينهما قد بدأت من الدوري الألماني وانتقلت إلى انكلترا، وسيستضيف ملعب الأنفيلد الشهير قمة الجولة السابعة من الدوري الانكليزي الممتاز، ويسعى فيها ليفربول للحفاظ على صدارة المسابقة التي يحتلها بـ14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عند السيتي الذي يحتل المركز الثاني بـ13 نقطة.

في إيطاليا يواجه المتصدّر نابولي فريق فيورنتينا الخامس في أقوى مواجهات الجولة السابعة من الكالتشيو، ويقدم نابولي أداءً قوياً جداً في مختلف المسابقات هذا الموسم، سواء في الدور المحلي أو الأوروبي لكن مهمته صعبة جداً في الحفاظ على مركزه في ظلّ تقارب النقاط والمستويات على سلم الترتيب، حيث تنتظر وصيفه ميلان مباراة قوية هو الآخر أمام أتلانتا السابع، وبعد خسارة الروسونيري لمباراتين في دوري الأبطال رغم المجهود القوي الذي يظهرون فيه، سيكافحون من أجل الحفاظ على مركزهم واستغلال هفوة المتصدّر.

إسبانياً، تشهد الجولة الثامنة من الليغا قمة مثيرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، ولكن هذه المرة ليس لقوة المنافسة وإنما لحساسية المباراة، فقد ترجح هذه المباراة إقالة المدرب الهولندي للبارسا رونالد كومان، الذي سيغيب عنها بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الإسباني لمباراتين بعد اعتراضه على حكم مباراة قادش، ليغيب عن المباراة الماضية أمام ليفانتي والآن هذه المباراة، ويحتلّ برشلونة المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة السابعة)

مباريات الغد: مانشستر يونايتد– إيفرتون 2.30 ظهراً، بيرنلي– نورويتش، تشيلسي– ساوثامبتون، ليدز يونايتد– واتفورد، ولفرهامبتون– نيوكاسل 5 عصراً، برايتون– أرسنال 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: كريستال بالاس- ليستر سيتي، توتنهام- أستون فيلا، وست هام– برينتفورد 4 عصراً، ليفربول- مانشستر سيتي 6.30 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة السابعة)

مباريات اليوم: كالياري– فينيتسيا 9.45 مساءً.

مباريات الغد: ساليرنيتانا– جنوى 4 عصراً، تورينو– يوفنتوس 7 مساءً، ساسولو– إنتر 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: بولونيا– لاتسيو 1.30 ظهراً، هيلاس– سبيزيا، سامبدوريا– أودينيزي، 4 عصراً، فيورنتينا– نابولي، روما– إمبولي 7 مساءً، أتالانتا– ميلان 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة الثامنة)

مباريات اليوم: أتلتيك بلباو- ديبورتيفو ألافيس 10 مساءً.

مباريات الغد: أوساسونا- رايو فاييكانو 3 ظهراً، مايوركا– ليفانتي 5.15 عصراً، قادش– فالنسيا 7.30 مساءً، أتلتيكو مدريد– برشلونة 10 مساءً.

مباريات الأحد: إلتشي- سيلتا فيغو 3 ظهراً، إسبانيول- ريال مدريد 5.15 عصراً، خيتافي- ريال سوسيداد، فياريال- ريال بيتيس 7.30 مساءً، غرناطة– إشبيلية 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– التقى ليفربول ومانشستر سيتي 47 مرة في منافسات الدوري، فاز الليفر 20 مرة، بينما انتصر مانشستر سيتي في 10 مباريات، وانتهت 17 مباراة بالتعادل، وسجّل لاعبو الريدز 73 هدفاً في شباك مانشستر سيتي، بينما سجل لاعبو السكاي بلوز 60 هدفاً في مرمى ليفربول.

– يتفوق يورغن كلوب على بيب غوارديولا في المواجهات المباشرة بينهما، حيث حقق المدرب الألماني 9 انتصارات، مقابل 8 انتصارات للمدرب الإسباني، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

– تواجه ميلان وأتلانتا 117 مرة في الكالتشيو من قبل فاز الميلان في 51 مباراة، بينما انتصر أتلانتا في 24 مباراة، وانتهت 42 مباراة بالتعادل، وسجل ميلان في شباك أتلانتا 187 هدفاً، بينما سجل أتلانتا 117 في شباك ميلان.

– تقابل برشلونة وأتلتيكو مدريد 232 مباراة بجميع المسابقات، فاز برشلونة في 117 مباراة، وفاز أتلتيكو مدريد في 77 مباراة، وتعادلا 38 مرة، سجل برشلونة 428 هدفاً، وسجل أتلتيكو مدريد 326 هدفاً، وتقابلا في الدوري الإسباني 180 مرة، فاز برشلونة 90 مرة، وفاز أتلتيكو مدريد 60 مرة، وتعادلا 30 مرة.