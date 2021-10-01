312 طفلاً ويافعاً في المرحلة النهائية من الماراثون البرمجي

شارك 312 طفلاً ويافعاً من مختلف المحافظات اليوم في منافسات المرحلة النهائية من الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2021 الذي تنظمه الجامعة الافتراضية وهيئة التميز والإبداع ضمن مشروعهما للتنمية الرقمية للصغار واليافعين.

ووفق بيان مشترك للجامعة الافتراضية وهيئة التميز والإبداع جرت اختبارات المرحلة النهائية على مدى أربع ساعات متواصلة لفئتي الأطفال واليافعين في مراكز الجامعة الافتراضية المعتمدة بدمشق وهي تهدف إلى قياس الأداء الأمثل لحل عدة مسائل برمجية تصاغ على شكل لعبة يطلب من المتسابق تنفيذها باستخدام لغة البرمجة الرسومية “سكراتش” إضافة إلى مسائل للتفكير المنطقي والحوسبي ومسائل بلغة البرمجة النصية “سي بلس بلس” مع مراعاة مستوى التعقيد لكل فئة عمرية وسيتم إعلان النتائج مساء اليوم ضمن حفل رسمي بفندق إيبلا الشام وقصر الأمويين للمؤتمرات.

ويستهدف المارثون في مراحله وتدريباته فئة الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و11 سنة وفئة اليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.

وتعد مسابقة الماراثون البرمجي مرحلة أولى من مراحل تحقيق التحول الرقمي الذي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومرحلة تأسيسية يمكن الاستفادة من مخرجاتها لبناء جيل من اليافعين تصبح التقانة أداة تعلم يومية لديه حيث يهدف مشروع التنمية الرقمية للصغار واليافعين المشترك بين الجامعة الافتراضية وهيئة التميز والإبداع إلى الوصول تدريجياً إلى مئة ألف طفل ويافع على امتداد الجغرافيا السورية بين عامي 2020 و2030 بخطوات متلاحقة