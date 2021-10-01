6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم

الثوم جزء لا يتجزأ من أي مطبخ حول العالم ويعتبر أحد الإضافات اللذيذة للأطعمة ويكفي عدد قليل من فصوص الثوم لإضفاء نكهة فريدة إلى طعامك، كما أن الثوم عنصر غذائي مفيد للغاية ويمكن أن يعالج العديد من المشكلات، وهناك بعض الفوائد غير الشهيرة للثوم تشمل:

*يوفر حلاً لمشاكل المعدة: وذلك من خلال فرم فص ثوم على ملعقة كبيرة وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل، تناول هذا الخليط على معدة فارغة في الصباح وامضغه بشكل صحيح، ويمكنك شرب رشفة من الماء عليها ولكن ليس أكثر من ذلك.

*يكافح حب الشباب: قطّع فصوصاً من الثوم إلى نصفين وافركها على المنطقة المصابة من البشرة، فللثوم خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الآلام الناتجة عن حب الشباب، كما أن احتواءه على مادة الأليسين يساعد في قتل البكتيريا التي تسد مسام بشرتك وتسبب ظهور البثور.

*يعالج السعال بفعالية: افرم بعض فصوص الثوم واغلها مع كوب من الماء، ودع الخليط ينضج لمدة 5 دقائق، ثم قم بتصفيته وإضافة بعض العسل إذا لزم الأمر ثم تناوله دافئاً.

*يعالج قشرة الرأس: تُفرم بعض فصوص الثوم ويضاف إليها القليل من العسل وتخلط جيداً، ثم يوضع الخليط مباشرة على فروة الرأس مع التدليك بلطف، ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالشامبو.

*لدرء البعوض: يقال إن الثوم يطرد البعوض برائحته، عن طريق فرم 6-8 فصوص من الثوم وغليها في الماء، يصفى ويصب في زجاجة رذاذ ويرش في جميع أنحاء المنزل وخاصة في الزوايا المظلمة لإبعاد البعوض.

*يعالج الجروح: التعامل مع الجروح مؤلم للغاية عندما تخترق الجلد قطعة خشب أو زجاج خاصة إذا لم تتم إزالته في الوقت المناسب، وبسبب صغر حجمها يصعب إزالتها، ويمكن التخلص منها عن طريق قطع الثوم إلى نصفين ولفه على المنطقة المصابة بضمادة، حيث إن للثوم خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في إزالة هذه الأشياء بشكل طبيعي.