سورية وإيران تبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع معاون وزير السياحة الإيراني علي أصغر شالبافيان في الجناح السوري بمعرض “اكسبو دبي 2020” أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد شالبافيان خلال اللقاء الذي جرى على هامش فعاليات المعرض استعداد إيران للمشاركة بفاعلية في عملية إعادة الإعمار وترميم المناطق الأثرية والسياحية التي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب في سورية والقيام بالاستثمار السياحي عبر بناء وتجهيز منشآت فندقية جديدة.

واتفق الجانبان على تبادل الزيارات الثنائية لتعميق أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين.

حضر اللقاء سفير سورية في الإمارات الدكتور غسان عباس والسفير الإيراني في الإمارات محمد سيد حسيني وعدد آخر من المسؤولين.

وفي السياق قام الوزير الخليل والسفير عباس ومسؤولون سوريون آخرون بزيارة إلى الجناح الجزائري في المعرض وبحث مع ممثلي الجانب الجزائري في الجناح بحضور السفير الجزائري في دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك بينهما.