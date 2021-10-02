سيلين ديون تعلن عن وثائقي جديد

أعلن الموقع الرسمي لشركة الإنتاج الموسيقي “سوني ميوزيك“ عن بدء إنتاج فيلم وثائقي طويل عن حياة المُغنية الفرنسية-الكندية سيلين ديون، وسيكون من إخراج الأمريكية إيرين تايلور برودسكي الشهيرة بأفلامها الوثائقية التي تتعمق في التجربة الإنسانية. ووصفت الشركة المُنتجة للعمل الذي لا يزال بدون عنوان إلى الآن، بأنه سيقدم الميزة النهائيّة لواحدة من أكثر الفنانين شهرة ونجاحاً واحتراماً على نطاق واسع في تاريخ موسيقى البوب.

وقالت المُغنية سيلين ديون: “إنَّ الفيلم الوثائقي الجديد سيكون شخصياً جداً، وسيقدم نظرة صادقة على حياتي، فأنا دائماً كنت كتاباً مفتوحاً أمام المُعجبين، وقد بدأنا إنتاج الفيلم الوثائقي الرسمي الخاص بي، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع برودسكي التي أعتقد أنها ستروي قصتي بأكثر الطرق صدقاً وستكون قادرة على أن تُظهر للجميع جزءاً مني لم يروه من قبل بسبب حساسيتها وإبداعها المدروس“.

من جهتها قالت المخرجة إيرين تيلون: “إنَّ الذهاب في هذه الرحلة مع فنانة أسطورية مثل سيلين ديون هي فرصة غير عادية بالنسبة لي كمخرجة، كما أنّ الحصول على إمكانيّة الاطلاع على حياتها ومسيرتها المهنية الفريدة سيسمح لي بإنشاء صورة متعددة الأوجه لنجمة عالمية شهيرة وأتطلع إلى مشاركتها مع العالم“.

أما قصة الفيلم فستركز وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للمغنية سيلين ديون، على مسيرتها الفنية الهائلة طيلة 40 عاماً، والتي شهدت فوزها بـ5 جوائز غرامي وجائزتي أوسكار، كما سيستعيد الفيلم ذكريات إصدار ألبوماتها الشهيرة وتكريماتها وجولاتها العالمية، بالإضافة إلى تصوير إقامتها في لاس فيغاس.

الفيلم الوثائقي ليس الوحيد الذي تنتجه الشركة ويتحدث عن حياة سيلين ديون، إذ سبقه إلى ذلك فيلم Aline الذي سيعرض في دور سينما فرنسا في 10 تشرين الثاني، بينما سيصدر في الولايات المتحدة في مطلع العام 2022، أما الفيلم الوثائقي الجديد فيتوقع أن ينتهي إنتاجه في 2022 على أن يتم عرضه في نهاية العام.