مسرحية يوميات أبو صطيف تمتزج بواقع الحياة

دير الزور- خالد جمعة

معالجة كوميدية باللهجة المحكية الديرية قدمتها فرقة آزورا المسرحية التابعة للمركز الثقافي العربي بدير الزور حملت عنوان “يوميات أبو صطيف” بإطار توعوي هدفه التعريف بمرض كورونا وعدم الاستهتار به واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه أسرياً واجتماعياً من خلال شخصية أبو صطيف الشخصية الشعبية الطيبة التي تعيش بعفوية.

قدّمت الاحتفالية على خشبة المركز الثقافي تضمنت عرض صور لمدينة دير الزور ولقاءات لأشخاص يتحدثون عن كورونا وأغنية لفرقة الكورال وعرض مسرحي قصير “اسكتش” بعنوان يوميات أبو صطيف.

المشرف على الفرقة الفنان المسرحي ضرام سفان قال: العمل يتحدث عن الاستهتار بفيروس كورونا، فهو عمل ترفيهي توعوي بسيط، وقد آثرنا أن يكون باللهجة العامية “الديرية” ليصل بسهولة لقلوب المتفرجين ضمن قالب كوميدي.

“يوميات أبو صطيف” تأليف مروة سمير الصالح وإخراج إيناس سفان، تمثيل: مهيار كريم، شام الحمود، عمر شريدة، مصعب نقشبندي، عباس العلو، عبدالله البربوري، محمد بشار، روز المصطفى، عمر بسام العلي، علي النزال، جوني فياض، محمد بسام سفان، وفرقة الكورال بإشراف حسن المرعي، والمجسمات من صنع الفنان فاتح أبو جديع.