يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد .. إزاحة الستار عن تمثال /عين التل /في المتحف الوطني بعد ترميمه

حلب – معن الغادري

احتفل اليوم في متحف حلب الوطني بإزاحة الستار اليوم عن تمثال / عين التل / الذي يعود إلى العهد الآرامي و الذي تم ترميمه بالتعاون مع جامعة “فلورنسا الإيطالية “بعد تعرضه للقذائف والتخريب بفعل الارهاب في 17 أيار 2015 .

وأوضح مدير عام الآثار والمتاحف ” نظير عوض” أن تمثال / عين التل/ يعد من أبرز المعالم الأثرية التي تضررت خلال الحرب مبيناً أن متحف حلب الذي أعيد افتتاحه عام 2019 يعد من أهم المتاحف في العالم بمقتنياته الأثرية، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها للحفاظ على الآثار خلال معركة الدفاع عن التراث السوري ، كَون الآثار تشكل الهوية الجامعة لكل السوريين.

وأعربت رئيسة البعثة الإيطالية “مارينا بوتشي” عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام ، والذي يعكس اهتمام المعنيين بالحفاظ على التراث ، موضحةً أن التمثال عُثر عليه عام 1955 ويُعتقد أنه حاكم المنطقة، ويعود تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد، منوهةً بالتعاون المشترك بين الفريقين السوري والإيطالي في ترميم التمثال .

وأشار أمين المتحف “أحمد عثمان” إلى اجراءات الحماية التي تم اتخاذها خلال فترة الحرب ، للحفاظ على المقتنيات الأثرية في المتحف الوطني ونقلها إلى المستودعات لحين افتتاح المتحف من جديد عام 2019 ، منوهاً بالتعاون مع البعثة الايطالية لإنجاز هذا العمل الهام كمقدمة لأعمال مستقبلية مشتركة .

حضر الحفل عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة المهندسة ذكرى حجار، ومدير الآثار والمتاحف بحلب د. صخر علبي، ومدير الثقافة جابر الساجور ، وحشد من المختصين والمهتمين .