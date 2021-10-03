حلب- معن الغادري

أنهى مجلس مدينة حلب مشروع إعادة تأهيل مدخل حلب الغربي من مشفى الحياة إلى الحدود الإدارية لمدينة حلب، وذلك على ثلاث مراحل. وشملت المرحلة الأولى والتي امتدت من مشفى الحياة إلى دوار أبي فراس الحمداني أعمال إعادة تأهيل الرديف الحجري المقعر، وترميم وإصلاح الصادم المعدني ضمن نفق الكرة الأرضية حتى دوار التمثال، وإعادة تأهيل وإصلاح الرديف وبلاط الأنترلوك ضمن النفق وحول دوار الكرة الأرضية.

أما المرحلة الثانية فقد بدأت من دوار أبي فراس الحمداني حتى العقدة صفر (جسر خان العسل)، وتضمنت أعمال إعادة تأهيل الأرصفة والجزيرة الوسطية، حيث تمّ تركيب ٣٢٠٠ متر طولي رديف حجري مقعر على طرفي الجزيرة الوسطية، وتمّ استبدال بلاط الأرصفة والرديف من دوار “الموت” حتى مكتب الدور، وفرش تربة زراعية ضمن الجزيرة الوسطية وإعادة تأهيل مدخل ضاحية الأسد.

والمرحلة الثالثة انطلقت من العقدة صفر حتى الحدود الإدارية بطول ٣٤٠٠م، وتضمنت أعمال إصلاح واستبدال الرديف الحجري ضمن الجزيرة الوسطية وإعادة فرش الأتربة، كما تمّ إعادة تأهيل جسر خان العسل وجسر التمثال، حيث تمّ ترميم وجلي الواجهات الحجرية وتلبيس الأعمدة الوسطية ودهان الأسقف والأعمدة، وإعادة إصلاح الشبكة الكهربائية والإنارة من جسر مشفى الحياة حتى العقده صفر (جسر خان العسل)، وقشط واستبدال الأجزاء المخربة من القميص الزفتي على كامل المحور.

وذكر المهندس أحمد رحماني نائب رئيس مجلس المدينة أن العمل مستمر في مختلف مناطق حلب وأحيائها ومداخلها ومخارجها، للنهوض بالواقع الخدمي وتحسين واقع الطرقات والممرات والجسور والأنفاق، مشيراً إلى أن المديريات الخدمية ضمن حيزها الجغرافي تقوم بعملها اليومي من أعمال نظافة وتزفيت وصيانة للشوارع والأردفة، إلى جانب استكمال تنفيذ مشاريعها وخططها وبرامجها ومعالجة الشكاوى ومطالب الأهالي.