احتفالية لشبيبة الثورة في ساحة عرنوس بدمشق بمناسبة الذكرى 53 لتأسيسها

دمشق – ميس خليل

بمشاركة مجموعة من أبناء وبنات الشهداء، أقامت منظمة اتحاد شبيبة الثورة احتفالية بمناسبة العيد الـ ٥٣ لتأسيس المنظمة بساحة عرنوس في دمشق بحضور الدكتور دارم طباع وزير التربية والرفيق علي العباس رئيس اتحاد شبيبة الثورة المكلف، والرفاق أعضاء قيادة الاتحاد والرفاق أمناء وقيادات الشعب الحزبية والرفاق أمين وأعضاء فرع دمشق لإتحاد شبيبة الثورة.

وانطلقت الفعالية من أول سوق الصالحية باتجاه تمثال القائد المؤسس حافظ الأسد، وشكلت حلقات دائرية بحديقة عرنوس، شملت أنشطة عدة “رسم، أعمال طين ونحت، أشغال يدوية، حرف، أعمال كشاف..” بالإضافة إلى محطات حوارية وأخرى علمية. ثم عُرض فيلم وثائقي عن تأسيس المنظمة، كما أدت فرقة الفنون الشعبية لفرع دمشق (خيتا) عرضاً راقصاً، في حين أدت فرقة فرع القنيطرة للكورال عدداً من الأغاني الوطنية عبروا من خلالها عن حبهم للوطن وقائده، بالإضافة إلى تكريم الرفاق والرفيقات المشاركين في الفعالية.

الرفيق علي العباس أوضح أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة التربية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لمرحلة عمل تكون المنظمة مع الشباب في الساحات جميعها تشاركهم فعالياتهم وأفراحهم في محافظات الجمهورية العربية السورية.

بدوره الوزير طباع قال: إن العمل مع المنظمة عمل تشاركي وتعاوني لتحقيق خطوات إيجابية على المدى البعيد، مؤكداً أن هذه الفعالية دليل تعافي الوطن والخروج من المحنة و المعاناة التي مرت على سورية لنكون معاً في زج الطاقات وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية في دعم العملية التربوية.