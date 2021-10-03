القادري في دير الزور: العمل النقابي طوعي وجداني يقوم على نكران الذات

دير الزور – وائل حميدي

اجتمع الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد العام لنقابات العمال والوفد المرافق له مع الكوادر النقابية في اتحاد عمال واللجان النقابية ومكاتب النقابات ولجنة المرأة العاملة واللجان الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش في اتحاد عمال دير الزور، للوقوف على واقع العمل والآداء وسلامة الوضع المالي ومدى الالتزام بالأنظمة و دراسة واقع المشاريع الاستثمارية بالمحافظة والقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وعلى برنامج الأتمتة والمراحل التي توصل لها اتحاد دير الزور وتشكيل المكاتب المساعدة في المكاتب النقابية.

القادري أشار في كلمته إلى أن الطبقة العاملة في دير الزور شكلت العمود الأساسي لصمود المحافظة التي عانت ظروف معيشية قاسية وتستحق منّا كل جهد صادق لخدمة أخوتنا العمال.

وشدد على أهمية الحوار للوصول إلى وقواسم مشتركة تخدم مصلحة العمال وتسعي لحلها فالتجربة النضالية لمؤسسة الاتحاد العام عبر عقود طويلة من الزمن اثبتت أن الوسيلة النضالية الناجعة في تحقيق حقوق العمال هي الحوار العميق بين إدارات المؤسسات والنقابات الهادفة للمصلحة العامة فقط لافتاً إلى ضرورة الاقتراب من العمال ومشاركتهم همومهم.

وأضاف القادري بأن المنظمة النقابية تعمل بشكل جماعي عبر وحدة القرار والحوار الشفاف القائم على الاحترام للذات والآخرين والعمل على حل كل مشكلة في حينها، ودون تأخير بالتعاون مع الإدارات لتسليط الضوء على السلبيات وتصويب الخلل للوصول إلى مؤسسات محصنة في ظل واقع عمالي وإداري صعب أيضاً، لافتا إلى أن هذه الأوضاع الصعبة تتجلى بشكل أوضح بدير الزور، حيث شح الإمكانيات والظروف القاسية ونزوح أعداد كبيرة من الناس ما يرتب على التنظيم النقابي فيها أعباء مضاعفة من كل مستويات القيادات النقابية بعيداً عن الشخصنة والمصالح الضيقة، وبما يخدم أخوتنا العمال.

ودعا القادري القيادات النقابية في المحافظة إلى العمل كفريق واحد متكاتفين متعاونين في وضع الخطط المدروسة والدقيقة في سبيل تحقيق الاهداف المرجوة، وترجمة الدورات التثقيفية للكوادر، مشددا على ضرورة إقامة دورات تثقيفية للكوادر النقابية في جميع المجالات.

وتحدث القادري عن أهمية تطوير العمل النقابي والايمان به فهو عمل طوعي وجداني مؤسساتي يقوم على نكران الذات وتغليب مصلحة العمال على المصالح الشخصية الضيقة، وهو عمل جماعي في كل مستوياته، ويتكون من مجموعة أفراد متحدين ومتوافقين للعمل باتجاه واحد لتحقيق الأهداف بدءاً من اللجنة النقابية وصولاَ إلى قيادة الاتحاد، مبينا أن بوصلة العمل النقابي هي مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وحل مشاكلهم.

وأكد القادري استعداد قيادة الاتحاد لإطلاق وتمويل أي مشروع مقترح من اتحادات المحافظات، داعياً الكوادر النقابية في المحافظة للمبادرة والقيام بأنشطة مستمرة بما يحقق مصالح الطبقة العاملة ويحمي حقوقها ومكتسباتها، إضافة إلى تقديم المقترحات المفيدة لتصويب العمل بشكل شفاف.

وفي ختام الجولة شدد القادري على الإسراع بإحداث مستوصف عمالي بدير الزور والانتقال إلى مبنى الاتحاد الجديد واستكمال ما ينقص المعهد النقابي من تجهيزات لإقامة دورات، مقدماً كل الدعم اللازم لذلك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واسعة للقضايا التي تهم الطبقة العاملة كما قدم عدد من الكوادر النقابية في اتحاد عمال دير الزور بعض المقترحات والأفكار التي تسهم في إيجاد الحلول لمعوقات العمل النقابي والإنتاجي.