القوات العراقية تحبط تفجير سيارة وقوات الأمن تلقي القبض على إرهابيين

أعلنت القوات العراقية أنها أحبطت محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب إحدى دوائر الشرطة في محافظة الأنبار غرب البلاد ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام قوله في بيان إن عناصر الشرطة في مدينة الرمادي تصدوا لسيارة مفخخة كانت تستهدف إحدى دوائر الشرطة في المدينة مضيفا أنه تم تدمير السيارة وقتل سائقها دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

في سياق متصل، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على إرهابي بمحافظة ميسان شرق البلاد وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان نقله موقع السومرية نيوز إنه من خلال حملة بحث وتفتيش عن العناصر المطلوبة للقضاء من قبل قوة أمنية مشتركة في قضاء كميت بمحافظة ميسان وعبر معلومات استخباراتية تم إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضاف البيان إنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معه.

كما ألقت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على إرهابيين في محافظتي نينوى وصلاح الدين ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله إنه تم إلقاء القبض على إرهابي ينتمي إلى تنظيم داعش في نينوى وتم تسلميه إلى الجهات المختصة.

وأضاف المصدر إنه تم القبض على إرهابي آخر في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين.

سياسياً، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن “انتخابات تشرين الأول مفصلية وتمثل نقطة تحول في العراق”.

وخلال زيارته مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أضاف أن “يوم الاقتراع سيكون يوم الانطلاق نحو الإصلاح”، مؤكداً أن “إجراءات المفوضية والأجهزة الأمنية استثنائية لمنع التزوير”.

هذا ورفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، تمديد موعد تسليم بطاقات الناخبين، مؤكدةً أن آخر موعد هو الخامس من الشهر الجاري.

وقالت إن “الجهود منصبة حالياً على الأعمال اللوجستية المتمثلة بنقل عدة الاقتراع من المخازن إلى المحافظات ومراكز الاقتراع ومن ثم إعادتها إلى المخازن”.

ودعت اللجنة الناخبين إلى “الإسراع خلال الفترة المتبقية لاستلام البطاقات ولفتت إلى أن نتائج الاقتراع الخاص ستعلن مع نتائج الاقتراع العام في اليوم التالي للانتخابات”.