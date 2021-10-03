برنامج مكثف للوقاية من كورونا في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

تنفّذ دائرة برامج الصحة العامة في مديرية الصحة باللاذقية برنامجاً مكثّفاً وموسّعاً للتوعية الصحية، بهدف تجنّب الإصابة بفيروس كورونا في ظل الزيادة في الإصابات، وركّزت في أنشطتها التثقيفية والتوعوية على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 للحدّ ما أمكن من انتشار الإصابات في المحافظة.

وطلبت الدائرة من جميع الفرق العاملة في التوعية والتثقيف والتقصي في جميع المناطق الصحية زيادة عدد الزيارات والجولات والأنشطة التثقيفية، لتشمل المؤسّسات والدوائر الحكومية والمجتمع المحلي والتجمعات السكنية، والتأكيد على نشر الرسائل الصحية. وتتضمن برامج التوعية والتثقيف الإجراءات الاحترازية وضرورة عدم الاستهتار والتراخي في تطبيقها، والتعليمات حول أهمية الحجر المنزلي لأي حالة مشتبهة أو مؤكدة، وأهمية اللقاح وفعاليته ولاسيما أنه آمن ومجاني.

وفي موازاة ذلك تمّ تخصيص قسم للعزل للمرضى المصابين بكورونا في مشفى جبلة الوطني، وتجهيزه بكل المستلزمات الطبية والعلاجية ليوضع بالخدمة في أسرع وقت ممكن. وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات أقيم لقاء فني موسّع لمسؤولي القطاع الصحي في اللاذقية، جرى خلاله عرض مؤشرات الإصابة بالفيروس والإجراءات المطلوبة للحدّ من انتشارها وإجراءات تقديم الرعاية الصحية والطاقة الاستيعابية والإجراءات المطلوب تقديمها من القطاعات العامة لتخفيف الإصابات ودعم جهود الكوادر الطبية بما فيها عوامل الرعاية والتوعية والتثقيف.