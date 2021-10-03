دوري كرة الظل ينتظر ساعة الصفر ومنافسة جماعية على بطاقتي التأهل

ناصر النجار

تنطلق يوم الأربعاء القادم مباريات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم بمشاركة 24 فريقاً يتنافسون في أربع مجموعات على بطاقتي التأهل إلى الدوري الكروي الممتاز، ووزع اتحاد الكرة الفرق حسب المناطق الجغرافية تخفيفاً للنفقات، فضمت المجموعة الأولى فرق: النبك والكسوة والضمير (ريف دمشق)، والمحافظة (دمشق)، والعربي (السويداء)، واليقظة (دير الزور)، ويلعب فريق اليقظة مبارياته على ملعب الجلاء، وضمت المجموعة الثانية فرق: المجد (دمشق)، والشعلة (درعا)، والميادين (دير الزور)، وجرمانا ومعضمية الشام وعرطوز (ريف دمشق)، ويلعب فريق الميادين على ملعب الفيحاء الصناعي، واعتمد اتحاد كرة القدم ملاعب المحافظة والفيحاء الصناعي وجرمانا والكسوة والنبك والسويداء ودرعا أماكن لإقامة مباريات المجموعتين الأولى والثانية، وتقام المباريات بدءاً من الساعة الثالثة عصراً.

المجموعة الثالثة ستضم فرق: الساحل ومصفاة بانياس (طرطوس)، والتضامن (اللاذقية)، ومورك وشرطة حماة (حماة)، والمخرم (حمص)، وتقام مباريات هذه المجموعة على ملعبي حمص وحماة الصناعيين، والملعب البلدي بطرطوس، وملعب مصفاة بانياس، والملعب الصناعي في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية، فيما وزعت المجموعة الرابعة إلى قسمين: قسم يضم فرق: الجزيرة (الحسكة)، والجهاد وعامودا (القامشلي)، وتلعب في الحسكة، وقسم يضم فرق: خطاب وعمال حماة (حماة)، والحرية (حلب)، وتلعب بين ملعب حماة الصناعي والسابع من نيسان في حلب.

الدوري يضم عدة فرق عريقة كانت لها صولات وجولات بالدوري الأول، وبعضها يحمل لقب بطل الدوري، وبطل الكأس كفريقي الحرية والمجد، وبعضها كان له وجود مؤثر بالدوري كفرق: المحافظة واليقظة والجهاد والجزيرة والساحل ومصفاة بانياس والعربي والشعلة، وتحاول هذه الفرق استعادة ألق الماضي بالعودة إلى دوري الأضواء، والمنافسة الكبيرة بينها على التأهل تمر بمراحل وأدوار، فمنهم من ينجح، ومنهم من يفشل، وتأتي الأسباب المالية في طليعة الإخفاق وعدم النجاح.

على الأغلب وحسب الاستعداد والتحضير للدوري فإن أكثر الفرق منافسة على الصعود ستكون من مجموعتي الجنوب: المجد والمحافظة واليقظة والعربي، مع احتفاظ باقي الفرق بحقوقها بالوصول إلى الأدوار النهائية إن أحسنت الأداء وحققت المطلوب، وهو مرهون بما ستقدمه من أداء ونتائج، فالفرق قبل انطلاق صافرة البداية على مسافة واحدة من خط النهاية، ومن مجموعتي الشمال فإن المنافسة قد تنحصر بين فريقي الحرية والجزيرة، أو الجهاد والساحل والتضامن، أو مصفاة بانياس، ولكل مجتهد نصيب، وقد نجد فرقاً من الظل تباغت الفرق المرشّحة للتأهل.

الهبوط في الموسم الماضي من الدرجة الممتازة إلى الأولى كان لفريقي الحرية والساحل، وطموحهما العودة السريعة، وهو الطموح نفسه الذي يراود الفرق الأخرى التي ذاقت حلاوة دوري الكبار، مع الإشارة إلى أن الفرق التي صعدت من الدرجة الثانية إلى الأولى هي: الكسوة والميادين وعرطوز وخطاب، وقد حلت مكان فرق: قارة والنيرب وقمحانة والنضال التي هبطت إلى الدرجة الثانية، وستهبط هذا الموسم ستة فرق إلى الدرجة الثانية حسب قرار مؤتمر اللعبة.