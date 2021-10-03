للأسبوع الثاني ” ميليشيا قسد”  تواصل حصارها للمدنيين في الحسكة والقامشلي

الحسكة – البعث :

للأسبوع الثاني تواصل ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في حصار المدنيين العزل من خلال تطبيق حظر كلي لا شرعي في منطقتي الجزيرة السورية والفرات بحجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس 19 .

وعمدت الميليشيا العميلة إلى إغلاق كافة المنافذ والمداخل التي تؤدي إلى كلا من مركز مدينتي الحسكة والقامشلي حيث شلت حركة دوام الطلاب والتلاميذ في مركز المدينتين وحرمت الطلاب من متابعة دوامهم اليومي.

في وقت اعتبر أهالي الحسكة بأن هذه الممارسات الإجرامية ماهي إلا دليل إفلاس وتخبط ولا تزيد أبناء الجزيرة السورية والفرات إلا تصميماً والإرادة على طرد المحتلين الأمريكي والتركي وأدواتهما في المنطقة.

في سياق متصل، عملت عصابات قسد على رفع أسعار مادة المازوت أربعة أضغاف ولاسيما أصحاب المولدات ” الامبيرات ” التي تعمل على الديزل حيث أصبح سعر الامبير الواحد ١٠ ألاف ليرة سورية في حين توقفت عدد من هذه المولدات عن العمل بسبب هذا الارتفاع الجنوني والمفاجىء الأمر الذي أدى إلى خروج المظاهرات بوجه هذه المليشيا العملية حيث عمدت عناصرها على تفريق المحتجين بالرصاص الحي.