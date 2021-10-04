المقداد يبحث وشبانة آفاق التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم مع الدكتور لؤي شبانة مدير المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان آفاق ومجالات التعاون بين الحكومة السورية والصندوق.

وأشاد الوزير المقداد بالتعاون القائم بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجهود التي يبذلها الصندوق للتعامل مع الأولويات والاحتياجات الوطنية من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية المعنية.

كما تحدث الوزير المقداد عن النتائج الخطيرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى والتي تنعكس سلبياً على حياة الشعب السوري وأوضاعه الاقتصادية.

من جانبه عبر شبانة عن تقديره للتعاون المستمر بين الحكومة السورية والصندوق وامتنانه للتسهيلات والدعم الذي يحظى به الصندوق من قبل الحكومة السورية مؤكداً أن تلبية الاحتياجات الوطنية تشكل أولوية بالنسبة لإدارة الصندوق وقال: إننا مع الفريق الموجود في مكتب الصندوق في سورية حريصون على مواصلة التنسيق وتحقيق تقدم في كل البرامج والمشاريع بما يخدم الأولويات الوطنية.

حضر اللقاء الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وميلاد عطية مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية والدكتور عبد الله حلاق مدير المكتب الخاص ووائل إسماعيل خليل من إدارة المنظمات ورؤى شربجي من مكتب الوزير كما حضره من الجانب الأممي الدكتور إياد نصر الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية.