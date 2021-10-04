كوريا الديمقراطية تعلن إعادة تشغيل خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية

أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم إعادة تشغيل جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن الأجهزة المعنية قررت إعادة تشغيل جميع خطوط الاتصال بين الشمال والجنوب اعتباراً من اليوم الرابع من تشرين الأول الجاري وذلك وفقاً لإرادة الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون.

وأضافت الوكالة: “ينبغي على سلطات كوريا الجنوبية أن تضع في اعتبارها معنى إعادة فتح خطوط الاتصال وأن تبذل جهوداً نشطة لحل القضايا المهمة العالقة لإنقاذ العلاقات بين الكوريتين وفتح آفاقها المشرقة”.

وكان الرئيس الكوري الديمقراطي أعرب الخميس الماضي خلال خطاب ألقاه في جلسة اليوم الثاني للدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية، عن رغبته في استئناف خطوط الاتصال المقطوعة مع كوريا الجنوبية وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق توقعات ورغبة الأمة بأكملها في التعافي المبكر للعلاقات الحالية بين الكوريتين.