يدعم 3 آلاف أسرة.. تأهيل مطبخ الإحسان في حي كرم الجبل

حلب- معن الغادري

بدأ متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مطبخ الإحسان في حي كرم الجبل بالتعاون والتنسيق مع مجلس محافظة حلب، ويهدف المشروع إلى دعم نحو 3000 من الأسر الأكثر احتياجاً بتأمين الغذاء الجيد وتوفير الاحتياجات المعيشية اليومية اللازمة. وتصل قدرة المطبخ الإنتاجية إلى نحو 8000 وجبة مطبوخة يومياً وتغطي حاجات 3000 عائلة من الأشد ضعفاً والأرامل والأيتام، ضمن الحيّز الجغرافي لمناطق وأحياء (بستان القصر، الكلّاسة، كرم القاطرجي، طريق الباب، كرم الجبل).

وتشملُ أعمال إعادة التأهيل قسم الطبخ مع تجهيزه بنظام تهويةٍ وخطوط غاز ومستودع لأسطوانات الغاز وتمديد شبكات مياهٍ وصرف صحي جديدة، مع تنفيذ مصيدة للشحوم وتقديم سعات تخزينية إضافية للمياه الصالحة للشرب، لتصل قدرته الاستيعابية إلى 10 حلل للطبخ، وأخرى شملت تأهيل مستودع لحفظ المواد الأولية اللازمة لعملية تحضير الوجبات وتركيب شبكات إنارة وتقديم مولدة كهربائية باستطاعة 80 ك.ف.أ مع تجهيز موقع مناسب لها، بالإضافة إلى تقديم وتركيب أنظمة إطفاء الحرائق، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التأهيل ووضعه في الخدمة والاستثمار نهاية العام الحالي.

وبيّن رئيس جمعية الإحسان الخيرية في حلب عمار قباني أنه نظراً للظروف الصعبة التي مرّت بها حلب نتيجة الأعمال الإرهابية تمّ الانتقال بالمطبخ من منطقة إلى أخرى لدعم الأسر المحتاجة بالغذاء الجيد، ومع استقرار وتنظيم الجهود وبالتعاون مع المحافظة والشؤون الاجتماعية والعمل تمّ اختيار مكان دائم في حي كرم الجبل وهو عبارة عن أربعة محال متصلة.