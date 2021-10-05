سد الدريكيش بين سحر الطبيعة وصبر الصيد

طرطوس- دارين حسن

يودع أهالي الدريكيش أجواء الصيف الحارة على ضفاف بحيرة سد الدريكيش، فثمة من يحمل سنارته بانتظار الفوز ببضع سمكات، فمرة يكون الصيد وفيراً، ومرات كثيرة لا تجد في السلة سوى بضع سمكات، وأحياناً كثيرة تكون الجعبة فارغة “والرزق على الله”…

فيما البعض الآخر يستعد ويحضر لتناول مشروبه المفضل “المتة” على نار الحطب الهادئة والاستمتاع بالهواء العليل الذي يحمل نسمات باردة عصراً في هذه الأيام التشرينية مع منظر غروب الشمس الرائع. ليبقى الهدف الأسمى الاستمتاع بجمال المكان وسحر الطبيعة.