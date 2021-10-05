سيدة تعثر على كنز قيمته 15 ألف دولار

عثرت سيدة أمريكية على ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، أثناء زيارة لحديقة في ولاية أركنساس، وقالت نورين وريدبرج إنها كانت تقوم بجولة في حديقة هوت سبرينجز الوطنية، ولمحت حديقة “كريتر أوف دايموندز ستيت بارك” التي يقصدها الراغبون في التنقيب عن الذهب والماسات، وأضافت أنها كانت قد شاهدت الحديقة أول مرة في برنامج تلفزيوني قبل عدة سنوات، وعند وصولها للحديقة بدأت نورين هي وزوجها مايكل في التنقيب، وبعد نحو 40 دقيقة عثرت على حجر “نظيف ولامع”. وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم في البداية إذا كانت ماسة أم لا فأخذتها هي وزوجها إلى مركز الحديقة للتعرف على ماهيتها، وتبيّن أن هذا الحجر عبارة عن ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط، ويقدر ثمنها بـ 15.3 ألف دولار، لتصبح أكبر ما تم العثور عليه في الحديقة خلال عام 2021.