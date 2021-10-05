فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً

بعد أن استبعد عدد من موظفيها أن يكون سبب العطل الذي ضرب عملاق مواقع التواصل هجمات إلكترونية، كشفت فيسبوك النقاب عن السبب الذي حرم أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم من خدمات الشركة الشهيرة.

وأوضحت فيسبوك في بيان اليوم الثلاثاء، أن تعديلات خاطئة في الإعدادات كانت السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

كما أوضحت أن “فرقها الهندسية اكتشفت أن تعديلات على أجهزة التوجيه “الراوتر” الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال”.

إلى ذلك شكل هذا الانقطاع المدوي الذي وقع خلال الساعات الماضية ثاني ضربة تواجهها فيسبوك خلال يومين بعدما واجهت اتهامات الأحد بتفضيل الربح مراراً على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

فيما هبط سهمها 4.9 في المئة، في أكبر خسارة يومية لها منذ تشرين الثاني الماضي وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا يوم الاثنين مع تدفق العالم على تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك، فيما ارتفع السهم بنحو نصف نقطة مئوية في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب استئناف الخدمات.