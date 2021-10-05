لا تصور طعامك وتنشره بمواقع التواصل أبداً

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة “ساوث جورجيا” الأميركية أن الأشخاص الذين يصورون وجباتهم يستغرقون وقتاً أطول ليشعروا بالشبع بل ويشعرون برغبة أكبر في تناول وجبة ثانية.

وأكد الباحثون أن مشاركة صور الطعام على “إنستغرام” ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى قد تكون ضارة بمحيط الخصر لديك ويتسبب في زيادة وزنك على المدى البعيد، ويتم نشر المليارات من الصور على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عشاق الطعام الراغبين في مشاركة تجربتهم مع الآخرين، ورغم أن الدراسات السابقة وجدت أن هناك بعض الفوائد من مشاركة صور الطعام على وسائل التواصل مثل: أنه يجعل مذاق الطعام أفضل لأن أخذ اللقطات يجعل الدماغ يركز أكثر على رائحة ومذاق الطعام، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن له تأثير سلبي على زيادة الوزن بشكل غير مباشر، وتحظر بعض المطاعم الصور على المائدة لأنها يمكن أن تزعج العملاء الآخرين ويصبح الطعام بارداً.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة “أبيتايت” أن أولئك الذين أخذوا صوراً من طعامهم حصلوا على درجات أعلى من حيث الاستمتاع بالمذاق، وقال الباحثون إن التقاط الصور يبدو أنه يغير طريقة إدراك الدماغ للطعام ويزيد من الرغبة في الحصول على المزيد من السعرات الحرارية، وأضافوا أن “ذكريات الطعام وعملية تسجيل الاستهلاك يمكن أن تؤثر على مقدار ما نأكله”، وحذر الباحثون بالقول: “أولئك الذين يسعون إلى تناول كميات أصغر، خاصة الأطعمة المغرية التي يريدون تقليلها يجب أن يتجنبوا التقاط صور لما يأكلونه”.