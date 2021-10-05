مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

حيا مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث التي عقدها اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة قال صباغ إن مأثرة تشرين التحريرية خالدة في وجدان سورية وذاكرتها وهي مثال ناصع لانتصار إرادة الشعب والجيش على قوى البغي والعدوان مبينا أن الانتصارات والانجازات التي حققتها سورية منذ بدء الحرب الإرهابية ضدها تمثل امتدادا طبيعيا لانتصار تشرين التحريرية.

وشدد صباغ على أن الشعب السوري ماض بكل تصميم نحو التحرير الكامل وحماية الاستقلال وإعادة الإعمار وبناء سورية المتجددة بهمة جيشها وإيمانها المطلق بقيادتها الحكيمة.

وتقدم رئيس المجلس بأسمى آيات الإجلال والإكبار لروح صانع تشرين التحرير القائد المؤسس حافظ الأسد وأرواح الشهداء الأبرار متوجها بالتحية للسيد الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري الذي يواصل التصدي لقوى الشر والإرهاب والعدوان.

من جانبهم أكد عدد من أعضاء المجلس أن الانتصار بحرب تشرين يوم عظيم خالد في تاريخ سورية لأنه أثبت صمود وبسالة وشجاعة الجندي السوري منوهين بأهمية الانتصارات التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وداعميه.

ثم تابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية ووافق على المادتين 9 و10 منه وإحالة المادة الـ 11 إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لمناقشتها وإعادة صياغتها وإعداد التقرير اللازم بشأنها.

ويعد معتمدو الجهات المعنية التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار وفقا للمادة 9 مسؤولين تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسوم بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ توقيع عقد البيع أو الايجار أو الاستثمار.

وتشير المادة الـ 10 إلى أن رسم الاستثمار بالتراضي يحدد بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة 5 بالمئة من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة لصالح الجهة العامة ويسدد الرسم سنويا إلى حساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 17 من الشهر الجاري.