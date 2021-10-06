أول رحلة سياحية لحدود الفضاء بالمنطاد

أعلنت شركة سياحة فضائية أنها ستكون قادرة على إرسال البشر إلى طبقة الستراتوسفير على حدود الفضاء في منطاد بحلول عام 2024، لكن مقعداً واحداً على متن الرحلة التجارية سيكلف حوالي 50 ألف دولار.

وقالت شركة “ورلد فيو انتربرايس” ومقرها أريزونا إنها تعمل على إنشاء نظام يعمل بالمنطاد، حيث سيأخذ الناس إلى ارتفاع 100 ألف قدم أو 18 ميلاً، ويعتبر هذا الارتفاع قبل حدود الفضاء بحوالي 50 ميلاً وفق معايير وكالة ناسا، لكن الشركة أوضحت أن ركابها سيرون انحناء الأرض وسواد الفضاء. ومن المتوقع أن تستغرق الجولات حوالي ست إلى ثماني ساعات، لكنها تخطط أيضاً لتقديم مغامرة لمدة خمسة أيام ستشهد تحليق الركاب فوق المعالم التاريخية، وأفادت بأن كل كبسولة يحملها المنطاد قادرة على حمل ثمانية ركاب، واصفة الرحلة بأنها “سلسة ولطيفة” وتناسب جميع الأعمار.