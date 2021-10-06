إيران: جولة جديدة من المحادثات بشأن الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أن جولة جديدة من المحادثات بين إيران والأطراف الغربية بشأن الاتفاق النووي ستبدأ قريباً موضحاً أنه بناء على المفاوضات التي ستجري سيتم تشكيل فريق التفاوض من الجانب الإيراني.

وأوضح في تصريح لوكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء اليوم أن “الرسائل والإشارات الواردة من الأطراف الغربية تظهر أن جولة جديدة من المحادثات ستستأنف في الأيام المقبلة”.

وأضاف إن رسم الخطوط الاستراتيجية للبلاد ومحادثات فيينا سيشرف عليها المجلس الأعلى للأمن القومي وسيتم تنفيذها من قبل وزارة الخارجية.

يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران اختتمت في الـ 20 من حزيران الماضي