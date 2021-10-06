الثقافة الكورية تجتاح قاموس أكسفورد الإنجليزي

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن موجة الثقافة الكورية اجتاحت مكاتب تحرير قاموس أُكسفورد الإنجليزي (OED)، حيث أضاف أكثر من 20 كلمة جديدة من أصل كوري إلى طبعته الأخيرة، الأمر الذي يعده البعض بمثابة دلالة على انتشار الثقافة الكورية عالمياً بوتيرة سريعة. وكان من إضافات القاموس الإنجليزي كلمات تشير إلى الشعبية العالمية للموسيقى والمأكولات الكورية، بالإضافة إلى كلمة أو كلمتين جذورها في اللغة الكورية أقل وضوحاً.

فيما كانت البادئة K- من أكثر الإضافات بروزاً، وهذا متوقع بالنظر إلى أن كثيرين خارج كوريا الجنوبية يستمعون الآن إلى موسيقى البوب الكورية K-pop- التي أضيفت إلى قاموس أكسفورد عام 2016- ويشاهدون الدراما الكورية K-dramas أو يستخدمون منتجات التجميل الكورية K-beauty.

من الكلمات الجديدة التي أضافها القاموس “هاليو“ الكلمة الكورية الأصلية لموجة ثقافة البوب التي جاءت بفرقة BTS، التي تعد واحدة من أكثر الفرق الموسيقية شهرة في العالم، ومسلسل نتفليكس المثير لعام 2021 لعبة الحبار.

في حين جاء في تعريف القاموس للكلمة: “زيادة الاهتمام الدولي بكوريا الجنوبية وثقافتها الشعبية، خاصة بعد النجاح العالمي للموسيقى والأفلام والدراما والأزياء والطعام الكوري. وأيضاً: الثقافة الشعبية الكورية الجنوبية والترفيهية نفسها“. لكن كما توضح الإضافات الجديدة في القاموس، توجد الكثير من الكلمات الأخرى المرتبطة بالمطبخ الكوري مثل الكيمتشي الحار، التي ظهرت في قاموس أكسفورد منذ فترة طويلة عام 1976، كذلك تمت إضافة كلمة الهانبوك إلى القاموس البريطاني والتي تمثل الثقافة التقليدية الخاصة بالزي الرسمي الذي يرتديه الرجال والنساء، فهي ملابس كورية تقليدية يرجع أصلها إلى الممالك الكورية القديمة.

كما ضم القاموس كلمة Aegyo وهي نوع معين من الجاذبية أو السحر المرتبط بكوريا، وأضاف القاموس أيضاً كلمة mukbang أو البث المباشر لأشخاص يتناولون كميات غير عادية من الطعام وهم يتحدثون إلى الجمهور عبر الإنترنت.

من جهته قال قاموس أُكسفورد الإنجليزي: “إن إضافة الكثير من الكلمات الكورية اعتراف بالتحول في استخدام اللغة ليتجاوز العالم الناطق باللغة الإنجليزية“، وأضاف أن “اعتماد وتطوير هذه الكلمات الكورية باللغة الإنجليزية يوضح أيضاً كيف أن الألفاظ المعجمية الجديدة لم تعد مقصورة على المركزين التقليديين للغة الإنجليزية المملكة المتحدة والولايات المتحدة“.