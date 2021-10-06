برعاية الرئيس الأسد ..تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية.

وناب عن السيد الرئيس في رعاية الاحتفال العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحةـ نائب رئيس مجلس الوزراءـ وزير الدفاع، الذي استعرض حرس الشرف، وتابع من عربة مكشوفة مع مدير الكلية استعراض دورات الطلاب المتخرجين والدورات المشاركة في العرض العسكري.

وبُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار، وعزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، ثم استأذن قائد العرض ببدء العرض العسكري.

وبعد انتهاء العرض العسكري ألقى العماد أيوب ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجين تهنئة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد وتمنياته لهم بالنجاح في تنفيذ واجباتهم التي تنتظرهم مع بقية رفاقهم المقاتلين في مختلف تشكيلات جيشنا الباسل الذي نذر نفسه للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين