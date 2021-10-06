جائزتان لسورية في مهرجان الأردن الرابع للإعلام العربي



نال مسلسل “حارس القدس” تأليف حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج وزارة الإعلام -المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني- الجائزة الفضية في المسابقة الرسمية لـ مهرجان الأردن الرابع للإعلام العربي والذي انتهت فعالياته مؤخراً والمسلسل يتناول قصة حياة المطران “هيلاريون كابوتشي”، الذي أفنى حياته دفاعاً عن القدس والقضية الفلسطينية حتى اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وتمت محاكمته وسجنه ثم نفيه ومنعه من دخول فلسطين حتى مماته، كما نال مسلسل خريف العشاق، تأليف الكاتبة ديانا جبور، إخراج جود سعيد، إنتاج شركة إيمار الشام للإنتاج والتوزيع الفني الجائزة البرونزية عن فئة الأعمال الاجتماعية وتدور أحداث المسلسل في سورية خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي على مدى عشرين عاماً تبدأ من عام 1972 لتنتهي عام 1992، حيث يروي قصة ثلاثة شبان، يتزوجون ثلاث فتيات من بيئات مختلفة، بعد قصة حب، وتأثير الأحداث الاجتماعية والسياسية على كل ثنائية.