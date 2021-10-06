في ذكرى حرب تشرين.. تدشين نصب تذكارية وتكريم أسر شهداء

بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية شاركت فعاليات رسمية وشعبية بتكريم عدد من أسر الشهداء والجرحى تقديراً لتضحياتهم من أجل الوطن وسيادته واستقلاله وذلك ضمن احتفال جماهيري في بلدة رخلة بمنطقة قطنا بريف دمشق.

كما تم بالمناسبة تدشين مجموعة نصب تذكارية تخليداً لذكرى الشهداء في عدة مدن وبلدت بريف دمشق منها جرمانا والسيدة زينب ودوما وبلدات ببيلا والغزلانية والهيجانة والنشابية وصيدنايا وضاحية قدسيا وصولاً إلى رخلة حيث أقيم حفل جماهيري تخلله عدد من الكلمات والقصائد الشعرية التي تغنت بالشهادة والشهداء.

محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران قال في تصريح صحفي إن حرب تشرين التحريرية منارة تضيء الطريق نحو مزيد من الانتصارات وأحدثها انتصارات بواسل الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب والتي حمت سيادة سورية وصنعت مستقبلاً آمناً لأجيالها القادمة.

شارك في الفعاليات أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس رضوان مصطفى وعدد من أعضاء مجلس الشعب في المحافظة.

وفي السياق ذاته زار محافظ دمشق المهندس عادل العلبي مقبرة الدحداح وتم خلال الزيارة وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهداء.

وأكد العلبي في تصريح صحفي عقب الزيارة أن حرب تشرين التحريرية أسست لزمن الانتصارات بالمنطقة وأثبتت صمود وبسالة وشجاعة الجندي السوري.

شارك في الزيارة أمين فرع دمشق للحزب حسام السمان وقائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة