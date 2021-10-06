نتفليكس تحذف بعض مشاهد مسلسل “لعبة الحبار”

اضطرت شبكة البث الإلكتروني نتفليكس إلى حذف بعض المشاهد من مسلسل“لعبة الحبار” رغم نجاحه الكبير.

ووفق موقع “جو” البريطاني حقق المسلسل الكوري نجاحاً صاروخياً فور طرحه في 17 أيلول الماضي، إذ تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على نتفليكس منذ ذلك الوقت، وهو في طريقه ليصبح المسلسل الأكثر شعبية على الإطلاق. وأرجع الموقع السبب وراء حذف هذه المشاهد إلى تضمنه واقعة حقيقية رغم كون المسلسل يعالج أحداثا خيالية، وذكر الموقع أن المسلسل عرض بعض أرقام هاتف تخص أشخاصاً حقيقيين، ما تسبب في تلقيهم آلاف الرسائل والمكالمات من حول العالم بعد طرح المسلسل.

وقال أحد الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقات بسبب تضمين رقم هاتفهم في المسلسل: “لقد وصل الأمر إلى اتصال الناس في الليل والنهار بشكل متواصل فقط لإرضاء فضولهم“، وتابع: “لقد استهلكوا بطارية الهاتف إلى أن تسببوا في إغلاقه“.

وقال مندوب عن نتفليكس إن شركة الإنتاج سوف تقوم بحل المشكلة وتعدل المشاهد المعنية لضمان عدم إزعاج الناس.