وزير الصناعة يناقش سبل النهوض بالواقع الصناعي مع مديري الشركات والمؤسسات الصناعية بحلب

حلب – معن الغادري

تركز اجتماع المدراء العامين للشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة بمؤسسة الأقطان في حلب مع الدكتور زياد صباغ وزير الصناعة حول واقع عمل الشركات والمؤسسات والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية.

وقدم الحضور عرضا لواقع كل شركة حيث تركزت الصعوبات على نقص العمالة الفنية والخبراء في المؤسسات والشركات والآليات الهندسية وانقطاع التوتر الكهربائي وتأهيل خطوط إنتاج وصعوبة نقل العاملين إضافة إلى عدم تنفيذ العقود نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري.

وأكد وزير الصناعة ان القاسم المشترك في الاجتماع هو نقص العمالة الفنية، مشيرا إلى أهمية التأهيل والتدريب للعمالة الموجودة واستثمار الطاقات البشرية والاستعانة بالعمالة المؤقتة ، داعيا الحضور لتقديم تقرير مفصل عن العقارات ومعرفة وضعها القانوني خلال شهر من اليوم .

وشدد الدكتور صباغ على ضرورة تنفيذ الخطط الاستثمارية وعلى الإدارات تحمل مسؤولياتها تجاه القرارات التي تتخذها.

ولفت وزير الصناعة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء وضعت روائز محددة لتعيين معاونين الوزراء والمدراء العامين وستعمل الوزارة على وضع روائز في هذا الاتجاه لتعيين مدراء فرعيين.

حضر الاجتماع رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي محمد ربيع النبهان وعضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة علاء الدين مؤذن ورئيس اتحاد عمال المحافظة مصطفى وزان إدلبي.

تصوير – يوسف نو