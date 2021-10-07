إيران: الضغط على (إسرائيل) للانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

جددت إيران التأكيد على ضرورة ممارسة ضغط دولي على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإرغامه على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الاجتماع الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح مندوب إيران الدائم لدى المنظمة مجيد تخت روانجي أن مواقف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي تمنع نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط ويتوجب على النظام الدولي ممارسة الضغوط على هذا الكيان.

وطالب تخت روانجي بتنفيذ معاهدات حظر الأسلحة الكيميائية وقال إن إيران ترفض استخدام أسلحة الدمار الشامل وتطالب بالتنفيذ الكامل ومن دون انتقائية لمعاهدات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وبخصوص الاتفاق النووي الموقع مع بلاده أكد التزامها بتنفيذه شريطة تنفيذ الأطراف الأخرى التزاماتها وإلغاء جميع إجراءات الحظر ضد إيران.