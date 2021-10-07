التصفيات اللاتينية.. الباراغواي تصطدم بالأرجنتين والبرازيل تسعى لاكتساح فنزويلا

جولة جديدة من التصفيات المونديالية عن القارة اللاتينية تُفتتح صباح غدٍ الجمعة، وتسعى فيها المنتخبات الكبيرة إلى تعزيز مواقعها وضمان التأهل، وكانت مباريات الجولة العاشرة (السابقة) شهدت لعب الأرض مع أصحابها بفوز منتخبات البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وكولومبيا على منتخبات بيرو وبوليفيا وفنزويلا والإكوادور وتشيلي، فهل سنشهد تكراراً لهذا السيناريو؟.

من المستبعد ذلك، وخاصةً مع منتخب السامبا الذي يحلّ ضيفاً ثقيلاً على منتخب فنزويلا متذيل الترتيب، فالبرازيل هو المنتخب الوحيد في التصفيات الذي لم يخسر أو يتعادل إلى الآن، وكان رفاق نيمار قد فازوا على فنزويلا 1-0 في لقاء الدور الأول والذي جمعهما بالبرازيل ضمن الجولة الثالثة.

ويغيب عن البرازيل نجم سان جرمان الفرنسي نيمار بداعي الايقاف لتراكم البطاقات في التصفيات، ولاعب وسطه المؤثر كاسيميرو لمعاناته من التهاب في الأسنان، ما استدعى المدرّب ليعوضه بلاعب وسط أستون فيلا الإنكليزي دوغلاس لويز، وبعد مواجهة فنزويلا، تحلّ البرازيل ضيفة على كولومبيا في العاشر من الشهر الحالي قبل أن تستضيف الأوروغواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.

أما الغريم التقليدي المنتخب الأرجنتيني الوصيف فسيرحل لملاقاة البارغواي السادس في أسونسيون، ويعوّل مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني على نجمه ليونيل ميسي في ظلّ غياب مهاجميه باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي وسيرجيو أغويرو لاعب برشلونة الإسباني بداعي الإصابة.

ويسعى رفاق ميسي لحصد نقاط المباراة الثلاث ليستمرّ بمطاردة السامبا، أما باراغواي فهو يعلم أن هذه المباراة مهمّة بالنسبة له، فهو بحاجه ماسة للنقاط الكاملة من أجل التقدم أكثر على جدول الترتيب واقتحام المربع الذهبي، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن للخروج بنتيجة إيجابية.

وآخر المواجهات القوية لهذه الجولة ستجمع الأوروغواي الثالث بكولومبيا الخامس والفارق بينهما نقطتان فقط، أي أن أي هفوة ستقلب الموازين بانتظار جولةٍ جديدة، ويعود إلى تشكيلة الأوروغواي ثنائي خط الهجوم المكوّن من لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني وإدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، وفي المقابل يستمر غياب نجمي كولومبيا صانع الألعاب خاميس رودريغيز وخوان كوادرادو فيما تشهد القائمة عودة المخضرم فالكاو.

مباريات الجمعة: أوروغواي– كولومبيا، باراغواي– الأرجنتين، 2 صباحاً، فنزويلا– البرازيل، الإكوادور– بوليفيا 2.30 صباحاً، بيرو– تشيلي 4 صباحاً.

أرقام وإحصائيات

– فازت البرازيل على نظيرتها فنزويلا في 11 مباراة من آخر 15 جمعتهما في كل المسابقات، فيما خسرت مرة واحدة وكان التعادل في 4 مناسبات.

– التقى المنتخبان الأرجنتيني والباراغوياني 44 مرة في جميع المنافسات الودية والرسمية، فاز منتخب الأرجنتين في 26 مباراة، بينما انتصر منتخب باراغواي في 3 مباريات فقط، وخيّم التعادل على 15 مواجهة.

– سجل لاعبو الأرجنتين 106 أهداف في مرمى باراغواي، بينما سجل لاعبو باراغوي 40 هدفاً في شباك الأرجنتين.

– سجلت الأوروغواي 10 انتصارات في آخر 19 مواجهة جمعتها بكولومبيا، فيما فازت الأخيرة 6 مرات وكان التعادل في 3 مناسبات.

– اكتسح المنتخب التشيلي نظيره البيروفي في نتائج آخر 20 مواجهة جمعتها، حيث انتصر في 14 مباراة وخسر 6 مرات فقط دون أي تعادل.