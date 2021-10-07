الحلو يتابع أمور فريقه الحرية من الحجر الصحي

حلب- محمود جنيد

ضربة موجعة تعرّض لها فريق رجال الحرية وهو في طور الاستعداد لانطلاقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تأكد إصابة مدرّبه عبد اللطيف الحلو بفيروس كورونا، عشية مباراة فريقه الودية مع الاتحاد أول أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

عضو مجلس إدارة نادي الحرية مروان مدراتي، أوضح لـ”البعث” أن الجهاز المعاون للحلو سيقود تدريبات الفريق في هذه الفترة الراهنة، ريثما يتعافى المدرّب ويعود لإمساك دفة الفريق، واصفاً مصاب الحلو في هذه الفترة بالمشكلة التي سيتساعد الجميع لتخفيف آثارها، راجياً بأن يتماثل الحلو للشفاء وهو الأهم حالياً.

وبالنسبة لوضع الفريق الذي تمّ تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين، مثل المخضرم حسن مصطفى، عمر حميدي، منير نشار، عمر مشهداني، أكد المدراتي أن أموره بخير، بدليل المستوى المميز الذي قدّمه في ودية الاتحاد على المستوى الفني والبدني (الشوط الأول تحديداً)، رغم فوارق التحضير والإمكانات العامة.

من جانبه المدرّب عبد اللطيف الحلو أكد لـ”البعث” أنه سيتابع أمور فريقه خطوة بخطوة، من خلال تواصله الدائم مع معاونيه خلال فترة الحجر، مضيفاً أن وضع الفريق جيد ومبشّر بعودة سريعة للممتاز، وكشف الحلو أن عدم جديته وأكثر من ذلك لا مبالاته بالتعامل مع الإصابة بكورونا عندما شعر بأعراض المرض، كان له تأثيره السلبي على وضعه الصحي، وأردف الحلو بأنه طالما اعتقد بأن “كوفيد 19” مجرد كذبة قبل أن يأتيه يقين الحقيقة.

ونصح نجمنا الدولي السابق جميع الرياضيين باتخاذ أقصى إجراءات الحيطة والحذر والاحتراز من كورونا بكافة الوسائل والسبل الوقائية التي باتت معروفة لدى الجميع.