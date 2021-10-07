الرفيق المدير العام ينعي الرفيق فايز طربوش أمين التحرير في دار البعث ويعزي باسمه وباسم الرفاق والزملاء ذوي الفقيد الأكارم

الزملاء الأعزاء في كافة أقسام دار البعث وفي مكاتبها في المحافظات.

باسمكم جميعا نعرب عن حزننا العميق لرحيل رفيقنا المحترم وزميلنا الغالي الأستاذ فايز طربوش وعن احترامنا وتقديرنا لذكراه العطرة التي عهدناها خلال عقود بما فيها من عطاء وتفان والتزام ودأب بصمت وتواضع وكبرياء أيضا.

وفي هذه اللحظة الأليمة نتقدم جميعا من ذويه الأكارم بصادق التعزية متضمنة مشاعر الحزن العميق والوفاء الكبير وبالغ التقدير للمنزلة الرفيعة وللسلوك المتميز اللذين غرسهما أ. فايز في هذه المؤسسة العريقة .

تغمد الباري فقيدنا بواسع رحمته .

المدير العام لدار البعث- رئيس هيئة التحرير د. عبداللطيف عمران