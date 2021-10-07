العراق على موعد مع حدث تاريخي

تقرير إخباري

بعد مظاهرات عام 2019 التي طالبت بإجراء انتخابات مبكرة، يشهد يوم العاشر من شهر تشرين الأول الحالي انتخابات برلمانية في العراق. هذه الانتخابات تكتسب أهمية كبيرة وينتظر منها أن تؤسّس لمرحلة جديدة من التحالفات السياسية. وهي بلا شك حدث تاريخي ومفصلي مهمّ للبلد، وستمثل نقطة تحوّل كبيرة لجهة الانطلاق نحو الإصلاح، وتحقيق ما هو مطلوب للعراق.

ليس الاقتصاد وحده التحدي الأساسي للعراقيين، بل هناك هواجس كثيرة تشمل قضايا أساسية على عدة أصعدة، مثل مستقبل الاحتلال الأمريكي، و”مؤتمر أربيل” للتطبيع. لذلك يخطئ من يظن أو يعتقد أن الاحتلال الأمريكي للعراق قد انتهى وأن القوات الأمريكية انسحبت من العراق، وأن المشروع الذي جاءت به هذه القوات قد انتهى، فمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي بشّر به جورج بوش الابن يعتمد على إذكاء النعرات الطائفية والعرقية والمذهبية والقومية حتى أصبحت الآن في العراق خريطة سياسية، كما أن الدستور العراقي الذي سنّه ورسمه الحاكم العسكري الأمريكي عند الاحتلال “بريمر” هو الآخر جسّد ورسّخ هذا النهج الطائفي.

لكن الشعب العراقي يعلم هذه الحقائق، ويدرك خطورة آثار الاحتلال، ولهذا استنكرت عدة قوى سياسية اجتماع “مؤتمر أربيل” الذي رفع خلاله شعار التطبيع مع العدو الصهيوني، واستنكرته الحكومة العراقية أيضاً، وأعربت عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية التي عقدتها شخصيات عشائرية مقيمة في مدينة أربيل.

إذاً التحديات كبيرة بحجم المسؤوليات، والشعب العراقي يعي أن مستقبل العراق يصنعه أبناؤه، وليس المحتل الخارجي والداعين إلى التطبيع. من هنا ستكون الانتخابات البرلمانية حدثاً مهماً في تاريخ العراق الذي يشهد تحولات كثيرة مثله مثل باقي الدول العربية المجاورة. واستعداداً لهذا الحدث المهم سيشارك 250 ألف عنصر أمني في حماية الانتخابات، وفق ما أكدته قيادة العمليات المشتركة في العراق، التي أعلنت أن أيام 8 و9 و10 من الشهر الحالي ستشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً، موضحة أنّ القوات الأمنية دخلت حالة الإنذار القصوى، وأن قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة التابعة للجيش ستكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

يُذكر أن 800 مراقب أممي سيشاركون في الانتخابات العراقية، بحسب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارات، التي قالت في مؤتمر صحافي: “إن موضوع الانتخابات أخذ الحيّز الأكبر من المناقشات مع المسؤولين في العراق.. هذه الانتخابات مهمّة للعراق وهي خطوة أولى على طريق طويل”.