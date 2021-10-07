الغاز والكهرباء على رأس مباحثات الوزير فياض والسفير عبد الكريم

بحث وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم اليوم التعاون في ملف استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سورية.

وذكر بيان للسفارة السورية في بيروت اليوم “أن الجانبين بحثا التطورات الإيجابية والمتسارعة في التنسيق بين سورية ولبنان والأردن ومصر في هذا الإطار ونتائج زيارة الوزير فياض الأخيرة لمصر والاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد أمس في الأردن”.

وأضاف البيان: عرض فياض المزايا الإيجابية للتعاون بين سورية ولبنان في هذا المجال وغيره من المجالات الحيوية كركيزة أساسية تمهد لفضاء أوسع من التعاون العربي والإقليمي.

ونوه عبد الكريم وفياض بالعلاقات الأخوية بين البلدين مؤكدين أهمية التكامل والتعاون في الكثير من القطاعات والملفات التي تعود بالفائدة على سورية ولبنان.

وشدد عبد الكريم على أن سورية لم ولن تألو جهدا لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية والمعيشية لما فيه مصلحة مشتركة للشعبين الشقيقين.