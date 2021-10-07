بمشاركة ٣٦ شركة.. انطلاق مهرجان طرطوس للتسوق

طرطوس- محمد محمود

انطلق مساء أمس مهرجان صيف طرطوس الثاني للتسوق بمشاركة ٣٦ شركة عامة وخاصة، قدمت منتجات غذائية وصناعية ونسيجية، ومشاركة حرفيي المحافظة بعدد من المنتجات والأعمال اليدوية.

المهرجان جاء بدعوة من المحافظة وتنظمه شركة ماسة للمعارض، بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس وغرفة التجارة، ويتزامن مع مهرجان التسوق في الصالة الرياضية، ومناسبة حرب تشرين التحريرية، وبدا لافتاً فيه هذه المرة المشاركة الواسعة للقطاع العام بقطاعات مختلفة والحسومات التي وصلت لغاية ٣٠%.

مازن حماد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس بيّن أن نشاط المهرجانات وكثرتها مؤخراً في محافظة طرطوس وسورية عموماً مؤشر إيجابي يتزامن مع أكثر من مؤشر آخر بالانفتاح على سورية وعودة النشاط الاقتصادي، ما سينعكس قريباً بتحسن الظروف الاقتصادية، ليكون هناك مؤتمر واسع لإعادة الإعمار.

من جهته خالد حسواني مدير عام شركة ماسة للمعارض والمؤتمرات أكد أن تنظيم المهرجان في صالة المعارض القديمة بطرطوس أتى بعدما حققته مهرجانات التسوق السابقة من نجاح من ناحية تقديم منتجات بأسعار الكلفة من المنتج إلى المستهلك والإقبال الكثيف من الزوار، فأعدنا التجربة مرة أخرى بأسعار وتخفيضات كبيرة، عدا عن المشاركة الواسعة للقطاع العام هذه المرة، موضحاً مشاركة وزارة الصناعة بمؤسساتها المختلفة المؤسسة العامة للصناعات “النسيجية، الكيميائية، الهندسية” وهي خطوة مميزة نرجو استمرارها. وأوضح حسواني أن إطلاق مهرجانات للتسوق يساهم في تنشيط المدينة اقتصادياً وسياحياً في ظل الحصار الاقتصادي.

وبيّن بهاء الحسين ممثل الشركة العامة لصناعة الأحذية أهمية مشاركة القطاع العام وتميّز منتجاته. وأشار وسام شبلي المدير للتجاري للمؤسسة العامة الغذائية إلى مشاركة المؤسسة بتشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر من كل النواحي.

عدد من الحرفيين أكدوا أهمية المشاركة مع الشركات وعرض أعمالهم الحرفية واليدوية، فيما نوّه عدد من زوار المعرض بإيجابية هذه المبادرات وضرورة دعمها المستمر لمساهمتها في تخفيف العبء الاقتصادي وتخفيض أسعار بعض السلع ولو بفوارق بسيطة.

يُشار إلى أن المهرجان مستمر لغاية ١٣ الجاري مابين الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً.