بمشاركة ٤٠ شركة.. معرض الدواجن تشبيك بين الإنتاج والتسويق

دمشق- ميس بركات

تستمر فعاليات معرض الدواجن ومستلزماتها البيطرية والزراعية بدورته الرابعة لليوم الثاني على أرض مدينة المعارض بدمشق بإشراف وزارة الزراعة، وبالتعاون ما بين اتحاد الغرف الزراعية السورية ونقابة الأطباء البيطريين في سورية.

ويضمّ المعرض الذي تشارك فيه /40/ شركة سورية محلية وأجنبية منتجة للأدوية البيطرية والأعلاف ومتمماتها ومستلزمات الإنتاج مختلف صناعات الأدوية واللقاحات والخدمات البيطرية والتجهيزات الزراعية والآلات ومعدات الدواجن وتجهيزات الري الحديث والأعلاف والمبيدات والأسمدة وأدوية مكافحة الأعشاب الضارة وأمراض الحيوان وكل مستلزمات الزراعة الحديثة.

محمد قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أكد أن أهمية المعرض تأتي من احتوائه أربعين جناحاً لمنتجي ومستوردي مستلزمات الإنتاج من خلال عرض منتجاتهم للتعريف بها، مشيراً إلى أهمية قطاع الدواجن في سورية ودوره في تأمين الأمن الغذائي للمواطن السوري، باعتباره أحد القطاعات المهمّة التي توفر فرص عمل ويعتمد على الأعلاف والتربية المغلقة، لافتاً إلى أن المعرض يوفر مستلزمات التربية، سواء للمنشآت العامة أو الخاصة المتخصصة بتربية الدواجن وكل الأدوية البيطرية اللازمة لهذه التربية. وتحدث وزير الزراعة عن أهمية مشاركة مجموعة من الدول العربية والأجنبية بالمعرض من خلال عرضها لما هو جديد من المعدات والأدوات والأدوية الجديدة، الأمر الذي يفسح المجال أمام جميع المربين والمنتجين لتطوير أساليب العمل وزيادة الربحية وتوفير المنتج للمواطن السوري.

بدوره اعتبر سراج خضر مدير المؤسسة العامة الدواجن أن المشاركة في المعرض فرصة لزيادة المنافسة في جودة البضائع والأدوية الموجودة بالسوق، خاصّة وأن المعرض يجمع مختلف القطاعات من معامل صناعة العلف والتجهيزات والتربية والمنتجات الحيوانية. ولفت خضر إلى أن المؤسسة مستمرة في إنتاجها، حيث أنتجت حتى اليوم 75 مليون بيضة مائدة و500 طن فروج ومليونين ونص المليون صوص تربية، وتسعى لزيادة العدد العام القادم إلى 165 مليون بيضة مائدة.

وأكد أحمد دياب مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة على أهمية تنوع الشركات المشاركة في المعرض الذي يرعى قطاع الدواجن، حيث استطاع المعرض جمع كل العاملين بسلسلة قطاع الدواجن الإنتاجية والتسويقية، إضافة إلى خلق بيئة حوار جيدة لمشكلات وصعوبات هذا القطاع وطرح حلول ناجعة للنهوض به.

كما لفت محمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية إلى أهمية المعرض، ولاسيّما بوجود مشاركات دولية فيه، ونقل ما هو جديد في عالم الزراعة إلينا، فقطاع الدواجن من القطاعات المهمة وإنتاج اللحم الأبيض والبيض من الاحتياجات الرئيسية، مشيراً إلى أن هذه المعارض تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، الأمر الذي سينعكس حتماً على عمل هذا القطاع في القريب العاجل.

وتحدث إياد سويدان نقيب الأطباء البيطريين عن مشاركتهم في المعرض، وأهمية قطاع الدواجن كونه يشكل 15% من الاقتصاد الوطني وهو رافد أساسي له، كما يستفيد منه 20% من السكان، لافتاً إلى أن المعرض يحقق فرصة للقاء بين جميع المعنيين بقطاع الدواجن من منتجين وخبراء ومستوردين للتشاور وعقد الصفقات، خاصة وأن هذا القطاع يكبّد المواطنين كلفاً عالية وربحاً قليلاً للعاملين فيه.