خسارة صعبة لمنتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية…و”النجوم” خيبوا الآمال

تعرض منتخبنا الوطني لكرة القدم لخسارة صعبة أمام مضيفه الكوري الجنوبي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم(قطر 2022).

اللقاء الذي احتضنه ملعب سيؤول دخله منتخبنا باحترام زائد للكوريين، حيث ركن لاعبونا للدفاع المبالغ فيه دون وجود أي مبادرات هجومية مع ضياع كامل لخط الوسط الذي لم ينجح في الحفاظ على الكرات أو امتصاص كرات الخصم، ليسيطر أصحاب الأرض بشكل كامل ويضيعوا أهدافا عدة في الشوط الأول.

الحصة الثانية نجح الكوريون خلالها في هز الشباك سريعا عبر تسديدة بعيدة في الدقيقة الثالثة عبر بيوم هوانغ، تخلى بعدها منتخبنا عن حذره المبالغ فيه وجازف هجوميا بشكل واضح، ومن كرة داخل منطقة الجزاء استطاع عمر خريبين معادلة النتيجة في الدقيقة 84، لكن الكوريين تمكنوا سريعا من تسجيل هدف الفوز عبر سون مين في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخبنا عند نقطة واحدة في المركز الخامس بانتظار نتائج بقية مباريات الجولة، فيما رفع الكوريون رصيدهم إلى سبع نقاط في الصدارة.

وبعيدا عن النتيجة الرقمية فإن الصورة العامة لمنتخبنا لم تكن بالشكل المطلوب، صحيح أن الفوارق مع الخصم الكوري كبيرة جدا لكن المتوقع كان تقديم أداء جيد والقتال على خطف نقطة على الأقل، إلا أن بعض النجوم خيبوا الآمال و لم يقدموا ما يشفع لهم لحجز مكان أساسي وخصوصا المحترفين في الدوريات العربية.

على العموم منتخبنا سيكون أمام فرصة التعويض يوم الثلاثاء المقبل حين يلاقي منتخب لبنان في الجولة الرابعة، على أمل أن يتدارك الجهاز الفني كل السلبيات وأن يفرض الأفضل نفسه على التشكيلة بعيدا عن النجومية والاسم.

“البعث“