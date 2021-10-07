“دالجونا” بسكويت مسلسل لعبة الحبّار يغزو العالم

نجح المسلسل الكوري “لعبة الحبّار” في جذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم بعد عرضه على منصة نتفليكس. ويبدو أن أحداث وقصة المسلسل الكوري لم تكن عامل الجذب الوحيد للمشاهدين، بل يتم التحدث عن لعبة الحبّار أيضاً على مواقع الطبخ ووصفات الطعام بفضل بسكويت “دالجونا” حيث بات هذا البسكويت مشهوراً الآن في جميع أنحاء العالم، إذ كان البطل الحقيقي لإحدى حلقات المسلسل، وفقاً لموقع “فان بيدج” الإيطالي.

بعد ازدهار بسكويت “دالجونا” بين الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي، شهد انخفاضاً تدريجياً في الانتشار والاستهلاك، وانتهى به الأمر تقريباً في طي النسيان خاصةً بسبب معايير النظافة الصارمة المتزايدة التي منعت إعداده في الشارع، حتى تم إخراجه من النسيان مع “لعبة الحبار”.

الدالجونا مصطلح يعني في اللغة الكورية “إنه حلو”، وهو عبارة عن بسكويت رقيق مصنوع فقط من السكر المكرمل والبيكربونات، ثم يطبع عليه أشكال مثل الدائرة والنجمة والمثلث، والمظلة.

يعد الـ”دالجونا” بوضع الكثير من السكر داخل قدر على موقد صغير ويخلط بعصا حتى يذوب، وعندما يصبح السكر كراميل حقيقي تضاف بيكربونات الصودوم، ويصبح المزيج سميكاً ودسماً، ثم يسحق الخليط بالقاع المسطح لقدر صغيرة كالمقلاة، ثم إعطائه شكلاً دائرياً ورقيقاً، وفي النهاية تُطبع الأشكال مثل التي ظهرت أيضاً في المسلسل الكوري.