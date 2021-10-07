مجمع أفاميا الاستهلاكي باللاذقية يستثمر مساحته كاملة

اللاذقية- مروان حويجة

بدأت في مجمّع أفاميا الاستهلاكي في اللاذقية خطة استثمار لكامل مساحة المجمّع في عرض وتسويق المنتجات والسلع.

وأكّد مدير المجمّع مجد قرقماز أنّ الأولوية التي يتمّ العمل عليها من خلال المؤسسة السورية للتجارة هي الوصول إلى الطاقة القصوى في العملية التسويقية عبر إشغال كامل مساحة المجمّع بالمنتجات والسلع بحيث لم يعد يبقى متر مربع واحد دون توظيفه تسويقياً في طوابق المجمّع بدءاً من الطابق الأرضي وحتى الأخير، معتبراً أن مجمل الإجراءات والتسهيلات والمواصفات التي يتمّ توفيرها انعكست على زيادة حجم وحركة مبيعات المجّمع في مختلف الأقسام: الغذائية- البيّاضات- المنزلية- الكهربائية- المنظفات- المفروشات- القرطاسية وجميعها مشغولة ومستثمرة ومسوّقة من خلال مؤسسة السورية للتجارة. ولفت قرقماز إلى أن الأسعار تتميّز بأنها أقل من السوق بحدود ٣٠% مع توفر جميع المواد والاحتياجات والسلع في المجمّع.

وأشار مدير المجمّع إلى أنه يتمّ التحضير حالياً لافتتاح معرض السجاد ومستلزمات الشتاء الذي يتيح الحصول على هذه المستلزمات بأسعار أقل من السوق وبأفضل المواصفات، إضافة إلى استمرار توزيع السكر والشاي والمياه المعدنية على البطاقة الإلكترونية.

وبيّن قرقماز أن معرض القرطاسية لايزال مستمراً، وقد لاقى إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث قاربت مبيعات القرطاسية لغاية تاريخه نحو ٤٠٠ مليون ليرة وتميزت بأسعار تقل ٣٠% عن أسعار السوق.