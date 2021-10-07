وزير الخارجية الصربي: مهتمون بتعزيز التعاون الاقتصادي مع سورية

أكد وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش رغبة بلاده بدفع وتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية في المجالات كافة ودعمها الدائم لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.

ولفت سيلاكوفيتش خلال لقائه القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في بلغراد الدكتور عمار عوض إلى اهتمام صربيا بتكثيف الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع سورية.

ورحب سيلاكوفيتش بترؤس وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وفد سورية إلى اجتماع حركة عدم الانحياز الذي سيعقد في بلغراد الشهر الجاري مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين في إطار الحركة.

بدوره أعرب القائم بالأعمال بالنيابة عن استعداد سورية للقيام بكل ما يلزم لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة مؤكداً أهمية مواجهة التحديات والضغوط التي يتعرض لها البلدان ومنع التدخل بالشؤون الداخلية لهما.

وأشار عوض إلى أن استضافة بلغراد لاجتماع حركة عدم الانحياز تعكس خيارات صربيا السياسية مشدداً على دعم سورية لوحدة وسيادة صربيا على كامل أراضيها.