وزير الصناعة يبحث مع الأسرة الصناعية في حلب التداعيات السلبية للقرار 790 المتعلق بالصناعات النسيجية 

حلب – معن الغادري

أجمع صناعيو حلب خلال اجتماعهم اليوم مع الدكتور زياد صباغ وزير الصناعة في مقر غرفة الصناعة على أن القرار 790 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة ومدمرة على صناعة النسيج التي ما تزال في مرحلة التعافي.

وخلال الاجتماع الذي ضم صناعيين يمثلون كافة حلقات الصناعة النسيحية/ غزول – خيوط – صباغة – البسة/ نوه الصناعيون إلى أنهم يؤيدون ويدعمون الجزء المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً مع تأكيدهم على ضرورة وضع خطط ومحفزات تسهم في تشجيع الصناعيين على إنتاجها محلياً ، لافتين إلى ان المشكلة تكمن في المادة الثانية من القرار المشار إليه التي سمحت للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة وفق نظام المخصصات وهو ما يفتح الباب لأشكال متعددة من التلاعب والفساد وإغراق الأسواق بأنواع رديئة من الأقمشة عن طريق بعض الصناعيين الوهميين وبالتالي تضرر عدة حلقات إنتاجية تعمل في مجال الصناعة النسيجية وخلق بيئة غير مشجعة للعمل ، داعين إلى ضرورة إعادة النظر سريعاً بالقرار 790 وإلغاء المادة الثانية منه . و اكد بدورهم صناعيو الالبسة في حلب على تأييدهم المطلق لزملائهم و على ضرورة الغاء القرار نظرا ان الانتاج الوطني من الاقمشة يلبي معظم حاجاتهم و انهم يستطيعون استيراد ما لا ينتج محليا”..

وأكد وزير الصناعة أن الحكومة حريصة على متابعة القطاع الصناعي بكل مكوناته ودعمه وتحفيزه لتحقيق التعافي السريع له وتعزيز مشاركته في مجمل العملية الاقتصادية والتنموية لكون تطوير الصناعة الوطنية هو أحد أشكال الدفاع عن الوطن ، لافتاً إلى أنه مع حماية الصناعة الوطنية قولاً وفعلاً والجهود مستمرة لتحسين واقع العمل والإنتاج وتلافي الصعوبات أينما وجدت ، ومنوهاً إلى أن كل قرار هو قابل للمناقشة والتعديل وربما الالغاء في حال الضرورة والحاجة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة وليس مصالح فردية ضيقة .

وأوضح المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أنه وثلاثة صناعيين من غرفة صناعة حلب كانوا حاضرين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي تم خلاله مناقشة استيراد الأقمشة المصنرة وخلاله لم يتم التطرق لبحث موضوع السماح للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة بل على العكس من ذلك حيث أشار السيد وزير الاقتصاد إلى أن هذا الأمر يشوبه فساد وتلاعب ، وبالتالي كان الأجدى والاجدر إلغاء هذا البند ولكن فوجئنا عند صدور القرار بوجوده .

وأضاف الشهابي أن غرفة الصناعة توافي الحكومة بشكل دائم بتقارير واحصائيات حول الصناعات النسيجية والمعامل المنتجة وعناوينها وتكفي قراءة هذه التقارير لتكوين صورة صحيحة عن الواقع ، منوهاً الى أن تعديل القرار المذكور هو حاجة وضرورة ملحة سواء للصناعيين العاملين حالياً أو لسواهم ممن يرغبون بمعاودة العمل والإنتاج سواء كانوا دخل سورية أو خارجها ممن اضطرتهم الظروف للمغادرة المؤقتة خلال الفترة الماضية .

شارك في الاجتماع – صناعيون مغتربون – كانوا قد عادوا من مصر مؤخراً و قد اشتروا خطوط انتاج جديدة لمصانعهم في حلب و ابدوا خشيتهم من التوقف في حال الاستمرار بالقرار..

وكان وزير الصناعة تفقد عدد من المنشآت الصناعية في مناطق الكلاسة والقاطرحي والعرقوب والشقيف والتقى أصحاب المنشآت واستمع إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتاجية ، كما زار معمل الزيوت في النيرب واطلع على واقع العمل في معمل الاسمنت في الشيخ السعيد وتفقد خطوط الانتاج وعمليات التأهيل المستمرة للمعمل والذي تعرض إلى أضرار بليغة جراء الإرهاب .

وخلال الجولة وعد الدكتور صباغ إيجاد الحلول الكفيلة وضمن ما هو متاح لاستمرار عمل المنشآت الصناعية وزيادة الإنتاج ، مشيراً إلى أن الحكومة تضع في سلم أولوياتها دعم الصناعة والمنتج الوطني .

وأوضح الدكتور صباغ أن ما تمت مشاهدته على أرض الواقع من تدمير ممنهج وعمل دؤوب بهدف إعادة الحياة إلى هذه المنشأة يؤكد إصرار السوريين على إعادة سورية أفضل مما كانت ، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على العمال والاهتمام بالواقع البيئي من خلال تركيب الفلاتر للحفاظ على البيئة.

بدوره أوضح مدير معمل الشركة العربية للاسمنت أحمد داية أنه بدأت عمليات التأهيل وتطوير الشركة والآن نعمل على تأهيل الاقسام الإنتاجية ومن المتوقع تاهيل المعمل خلال فترة قريبة ويمكن إنتاج الاسمنت الدكمة خلال عام من تاريخه.

من جهته أوضح مدير محلج تشرين صلاح عرابي أنه تم تأهيل صالتين حلج باستطاعة / 300/ طن يوميا وحالياً بدأنا باستقبال الأقطان المحبوبة من الأخوة المزارعين.

في حين أشار صاحب معمل مصطفى كواية إلى أن إرادة السوريين لم تنكسر وستبقى تواجه الإرهاب ، حيث تم تاهيل / 143/ منشأة في اللبليرمون من أصل / 835/ منشأة وعادت للعمل لكن هناك معوقات كقلة الخيط وارتفاع الأسعار ودخول الأقمشة الأجنبية المستوردة والتقنين الكهربائي.

شارك في الجولة رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي محمد ربيع النبهان وعضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب علاء الدين مؤذن ورئيس اتحاد عمال المحافظة مصطفى وزان ادلبي ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي