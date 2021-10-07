وزير الصناعة يبحث مع الأسرة الصناعية في حلب التداعيات السلبية للقرار 790 المتعلق بالصناعات النسيجية
حلب – معن الغادري
أجمع صناعيو حلب خلال اجتماعهم اليوم مع الدكتور زياد صباغ وزير الصناعة في مقر غرفة الصناعة على أن القرار 790 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة ومدمرة على صناعة النسيج التي ما تزال في مرحلة التعافي.
وخلال الاجتماع الذي ضم صناعيين يمثلون كافة حلقات الصناعة النسيحية/ غزول – خيوط – صباغة – البسة/ نوه الصناعيون إلى أنهم يؤيدون ويدعمون الجزء المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً مع تأكيدهم على ضرورة وضع خطط ومحفزات تسهم في تشجيع الصناعيين على إنتاجها محلياً ، لافتين إلى ان المشكلة تكمن في المادة الثانية من القرار المشار إليه التي سمحت للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة وفق نظام المخصصات وهو ما يفتح الباب لأشكال متعددة من التلاعب والفساد وإغراق الأسواق بأنواع رديئة من الأقمشة عن طريق بعض الصناعيين الوهميين وبالتالي تضرر عدة حلقات إنتاجية تعمل في مجال الصناعة النسيجية وخلق بيئة غير مشجعة للعمل ، داعين إلى ضرورة إعادة النظر سريعاً بالقرار 790 وإلغاء المادة الثانية منه . و اكد بدورهم صناعيو الالبسة في حلب على تأييدهم المطلق لزملائهم و على ضرورة الغاء القرار نظرا ان الانتاج الوطني من الاقمشة يلبي معظم حاجاتهم و انهم يستطيعون استيراد ما لا ينتج محليا”..
وأكد وزير الصناعة أن الحكومة حريصة على متابعة القطاع الصناعي بكل مكوناته ودعمه وتحفيزه لتحقيق التعافي السريع له وتعزيز مشاركته في مجمل العملية الاقتصادية والتنموية لكون تطوير الصناعة الوطنية هو أحد أشكال الدفاع عن الوطن ، لافتاً إلى أنه مع حماية الصناعة الوطنية قولاً وفعلاً والجهود مستمرة لتحسين واقع العمل والإنتاج وتلافي الصعوبات أينما وجدت ، ومنوهاً إلى أن كل قرار هو قابل للمناقشة والتعديل وربما الالغاء في حال الضرورة والحاجة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة وليس مصالح فردية ضيقة .
وأوضح المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أنه وثلاثة صناعيين من غرفة صناعة حلب كانوا حاضرين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي تم خلاله مناقشة استيراد الأقمشة المصنرة وخلاله لم يتم التطرق لبحث موضوع السماح للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة بل على العكس من ذلك حيث أشار السيد وزير الاقتصاد إلى أن هذا الأمر يشوبه فساد وتلاعب ، وبالتالي كان الأجدى والاجدر إلغاء هذا البند ولكن فوجئنا عند صدور القرار بوجوده .
وأضاف الشهابي أن غرفة الصناعة توافي الحكومة بشكل دائم بتقارير واحصائيات حول الصناعات النسيجية والمعامل المنتجة وعناوينها وتكفي قراءة هذه التقارير لتكوين صورة صحيحة عن الواقع ، منوهاً الى أن تعديل القرار المذكور هو حاجة وضرورة ملحة سواء للصناعيين العاملين حالياً أو لسواهم ممن يرغبون بمعاودة العمل والإنتاج سواء كانوا دخل سورية أو خارجها ممن اضطرتهم الظروف للمغادرة المؤقتة خلال الفترة الماضية .
شارك في الاجتماع – صناعيون مغتربون – كانوا قد عادوا من مصر مؤخراً و قد اشتروا خطوط انتاج جديدة لمصانعهم في حلب و ابدوا خشيتهم من التوقف في حال الاستمرار بالقرار..
وكان وزير الصناعة تفقد عدد من المنشآت الصناعية في مناطق الكلاسة والقاطرحي والعرقوب والشقيف والتقى أصحاب المنشآت واستمع إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتاجية ، كما زار معمل الزيوت في النيرب واطلع على واقع العمل في معمل الاسمنت في الشيخ السعيد وتفقد خطوط الانتاج وعمليات التأهيل المستمرة للمعمل والذي تعرض إلى أضرار بليغة جراء الإرهاب .
وخلال الجولة وعد الدكتور صباغ إيجاد الحلول الكفيلة وضمن ما هو متاح لاستمرار عمل المنشآت الصناعية وزيادة الإنتاج ، مشيراً إلى أن الحكومة تضع في سلم أولوياتها دعم الصناعة والمنتج الوطني .
وأوضح الدكتور صباغ أن ما تمت مشاهدته على أرض الواقع من تدمير ممنهج وعمل دؤوب بهدف إعادة الحياة إلى هذه المنشأة يؤكد إصرار السوريين على إعادة سورية أفضل مما كانت ، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على العمال والاهتمام بالواقع البيئي من خلال تركيب الفلاتر للحفاظ على البيئة.
بدوره أوضح مدير معمل الشركة العربية للاسمنت أحمد داية أنه بدأت عمليات التأهيل وتطوير الشركة والآن نعمل على تأهيل الاقسام الإنتاجية ومن المتوقع تاهيل المعمل خلال فترة قريبة ويمكن إنتاج الاسمنت الدكمة خلال عام من تاريخه.
من جهته أوضح مدير محلج تشرين صلاح عرابي أنه تم تأهيل صالتين حلج باستطاعة / 300/ طن يوميا وحالياً بدأنا باستقبال الأقطان المحبوبة من الأخوة المزارعين.
في حين أشار صاحب معمل مصطفى كواية إلى أن إرادة السوريين لم تنكسر وستبقى تواجه الإرهاب ، حيث تم تاهيل / 143/ منشأة في اللبليرمون من أصل / 835/ منشأة وعادت للعمل لكن هناك معوقات كقلة الخيط وارتفاع الأسعار ودخول الأقمشة الأجنبية المستوردة والتقنين الكهربائي.
شارك في الجولة رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي محمد ربيع النبهان وعضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب علاء الدين مؤذن ورئيس اتحاد عمال المحافظة مصطفى وزان ادلبي ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي