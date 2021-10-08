إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكرم في البلدة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها في الضفة الغربية.

وأوضحت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا وبيت دجن وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ثلاثة بالرصاص بينهم صحفي والعشرات بحالات اختناق.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها بلدة بيتا منذ شهر أيار رفضاً لمخططات الاحتلال الاستيطانية كما تشهد قرية بيت دجن مظاهرات كل يوم جمعة احتجاجا على استيلاء الاحتلال على مساحات من أراضيها وإقامة بؤر استيطانية.

في قرية كفر قدوم أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المظاهرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح وعدد آخر بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

في الأثتاء، طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة الخليل بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمت في منطقة عين سارة وسط الخليل رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى المضربين عن الطعام مؤكدين ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.